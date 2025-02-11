Какой праздник отмечают 11 февраля: все об этом дне

11 февраля православные верующие чтят память священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода Мстиславича, в крещении Гавриила, праведной Феодоры, императрицы Византийской. Именины сегодня празднуют Всеволоды, Гавриилы, Георгии, Дмитрии, Егоры, Захары.

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В мире отмечают День обетов, Международный день женщин и девушек в науке, День безопасного интернета, День внеземной культуры в США, Всемирный день больных, День удовольствия от одиночества. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 февраля

В православной церкви 11 февраля по новому стилю чтят память священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода Мстиславича, в крещении Гавриила, праведной Феодоры, императрицы Византийской.

Святой Власий жил в III-IV веках и был епископом в городе Севастия (современная Турция). Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, Власий был схвачен и подвергнут жестоким мучениям. Он отказался отречься от веры и был казнен.

Князь Всеволод (Гавриил) был внуком Владимира Мономаха и правил в Новгороде и Пскове в XII веке. Он был известен своей мудростью, справедливостью и благочестием. Всеволод участвовал во многих военных походах, строил храмы и поддерживал развитие образования.

Императрица Феодора жила в VI веке. Она была женой императора Юстиниана I. Феодора была известна мудростью и влиянием на государственные дела. Она также занималась благотворительностью и помогала бедным и отверженным.

Международный день женщин и девушек в науке отмечается ежегодно 11 февраля. Начат он был Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году с целью достижения полного и равного доступа женщин и девушек к науке, технологиям, инженерии и математике. Идея создания праздника возникла из-за того, что женщины и девушки по-прежнему сталкиваются с барьерами на пути к научной карьере. По данным ЮНЕСКО, всего около 30% исследователей в мире – женщины.

День безопасного интернета (Safer Internet Day) отмечается каждый год во второй вторник февраля. Основали праздник Insafe и INHOPE при поддержке Европейской комиссии по продвижению безопасного и положительного использования цифровых технологий, особенно детьми и молодежью.

Всемирный день больных основал папа римский Иоанн Павел II с целью привлечения внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди во всем мире. Дата 11 февраля была выбрана не случайно. Именно в этот день состоялось явление Богородицы в Лурде (Франция). Матерь Божья Лурдская стала символом исцеления и помощи больным. Всемирный день больного – не только религиозный праздник. Он является важным социальным мероприятием, подчеркивающим необходимость поддержки и сострадания к больным людям, независимо от их веры и национальности.

День обетов – отличный повод для того, чтобы задуматься о своей жизни, ценностях и мечтах. Возможно, именно сегодня вы захотите дать себе обещание стать лучше, достичь большего и сделать мир вокруг себя немного лучше и добрее.

Также 11 февраля отмечают День удовольствия от одиночества. Это отличная идея, ведь умение наслаждаться временем наедине с собой является важным навыком для психологического здоровья и счастья.

Выдающиеся исторические события 11 февраля

1809 – Роберт Фултон запатентовал пароход.

1852 – Николай Гоголь бросил в огонь рукопись второго тома "Мертвых душ".

1878 – опубликован первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания).

1894 – общее собрание во Львове начало рождение первого украинского молодежного спортивного общества "Сокол".

1922 – в Торонто (Канада) объявлено об открытии инсулина.

1929 – между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI были подписаны Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан был провозглашен действующим на основе теократии суверенным государством.

1945 – в Ливадии (Крым) завершилась Ялтинская конференция – дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного строя.

1963 – в Киеве началась конференция по культуре украинского языка. Ее участники обратились в высшие органы государственной власти с требованием предоставить украинскому языку статус государственного.

1979 – в Иране победила исламская революция.

1989 – состоялась учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (теперь – Всеукраинское общество "Просвита" имени Тараса Шевченко).

1990 – Нельсон Мандела вышел из тюрьмы после 27-летнего заключения.

2011 – президент Египта с 1981 г. Хосни Мубарак ушел в отставку в результате революции.

Кто родился 11 февраля

1670 – Самойло Величко, украинский казацкий летописец.

1768 – Джеймс Причард, английский этнолог, впервые объединивший все расы и народы Земли под единственным названием homo sapiens.

1800 – Уильям Генри Фокс Талбот, английский физик, один из изобретателей фотографии.

1847 – Томас Алва Эдисон, американский изобретатель.

1898 – Лео Силард, американский физик венгерского происхождения, один из создателей первого атомного реактора.

1906 – Сергей Гершензон, украинский генетик.

1917 – Джузеппе Де Сантис, итальянский кинорежиссер, один из родителей неореализма.

1917 – Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист (работал в жанрах детектива и фантастики).

1934 – Мэри Квант, британская модельер, автор идеи мини-юбки.

1969 – Дженнифер Энистон, американская актриса, продюсер, режиссер и предпринимательница.

1977 – Майк Шинода, американский музыкант, MC, художник, дизайнер-график, один из основателей рок-группы "Linkin Park".

В этот день умерли:

1650 – Рене Декарт, французский философ и физик.

1868 – Леон Фуко, французский физик и астроном.

1963 – Сильвия Плат, американская феминистская поэтесса и писательница.

1993 – Роберт Уильям Голли, биохимик, Нобелевский лауреат.

2012 – Уитни Хьюстон, американская певица, автор песен, актриса и модель, обладательница премий Грэмми и Эмми.

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