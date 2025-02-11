Хрустящие и очень вкусные трубочки из лаваша: готовятся на сковороде

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных трубочек, а также пиццы, запеканок. Еще его можно использовать для приготовления вкусного домашнего "Наполеона".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из творогом и сыром моцарелла.

Ингредиенты:

250 г творог кисломолочный

120 г сыра Моцарелла

1 яйцо

1 ст. л. сметаны

зеленый лук

укроп

гималайская соль с сыром Пармезан

черным перцем и травами

Способ приготовления:

1. Приготовьте начинку: в глубокой миске смешайте сыр кисломолочный, тертый сыр Моцарелла, яйцо, сметану, нарезанный зеленый лук и укроп. Добавьте соль по вкусу.

2. Подготовьте лаваш: нарежьте лаваш на кусочки, выложите начинку, сверните в трубочки.

3. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Подавайте горячими!

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