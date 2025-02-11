Видео дня
Хрустящие и очень вкусные трубочки из лаваша: готовятся на сковороде
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных трубочек, а также пиццы, запеканок. Еще его можно использовать для приготовления вкусного домашнего "Наполеона".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из творогом и сыром моцарелла.
Ингредиенты:
- 250 г творог кисломолочный
- 120 г сыра Моцарелла
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сметаны
- зеленый лук
- укроп
- гималайская соль с сыром Пармезан
- черным перцем и травами
Способ приготовления:
1. Приготовьте начинку: в глубокой миске смешайте сыр кисломолочный, тертый сыр Моцарелла, яйцо, сметану, нарезанный зеленый лук и укроп. Добавьте соль по вкусу.
2. Подготовьте лаваш: нарежьте лаваш на кусочки, выложите начинку, сверните в трубочки.
3. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
Подавайте горячими!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: