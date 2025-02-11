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Хрустящие и очень вкусные трубочки из лаваша: готовятся на сковороде

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных трубочек, а также пиццы, запеканок. Еще его можно использовать для приготовления вкусного домашнего "Наполеона".

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Вкусные трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из творогом и сыром моцарелла.

Рецепт трубочек

Ингредиенты: 

  • 250 г творог кисломолочный
  • 120 г сыра Моцарелла
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сметаны
  • зеленый лук
  • укроп
  • гималайская соль с сыром Пармезан
  • черным перцем и травами 

Способ приготовления: 

1. Приготовьте начинку: в глубокой миске смешайте сыр кисломолочный, тертый сыр Моцарелла, яйцо, сметану, нарезанный зеленый лук и укроп. Добавьте соль по вкусу.

Начинка для трубочек

2. Подготовьте лаваш: нарежьте лаваш на кусочки, выложите начинку, сверните в трубочки. 

Приготовление трубочек

3. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Сколько жарить трубочки

Подавайте горячими! 

Готовые трубочки

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