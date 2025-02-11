Картофель не будет гнить и не завянет: названо идеальное место для его хранения на кухне

Известно, что картофель может храниться свежим в течение довольно длительного времени, но если он портится раньше, вы, вероятно, храните его не в том месте на своей кухне.

Видео дня

По словам экспертов, следует избегать хранения картофеля в холодильнике или на кухонном столе. Поэтому она может загнить, прорасти и даже позеленеть. Как выяснилось, этот овощ лучше всего хранить в темном месте на кухне при комнатной температуре , например, в шкафу, ящике или амбаре, пишет OBOZ.UA.

При выборе места для хранения картофеля важно убедиться, что там он будет оставаться сухим, и влага не повредит его.

Упакуйте картофель в емкость с открытой крышкой из дышащего материала, так как вам нужно обеспечить циркулирование воздуха. Это сохранит ваши плоды сухими, чтобы они не испортились раньше времени.

Идеальны бумажный мешок, мешок из мешковины, деревянный ящик, картонная коробка и бушель или плетеная корзина, поскольку они обеспечивают хорошую вентиляцию.

Если вы купили картошку в магазине, никогда не храните его в оригинальном полиэтиленовом пакете. Также не следует держать этот овощ в пластиковом контейнере.

Картофель также нужно хранить подальше от того места, где вы храните фрукты, а также подальше от лука, поскольку оба выделяют много этилена, природного растительного гормона, способствующего созреванию.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, когда нужно сажать картофель в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.