Куда поехать в Баварии: туристам назвали города, которые даже лучше Мюнхена

Когда мы говорим о таком историческом регионе Германии, как Бавария, то первым на ум приходит, конечно, Мюнхен. Однако опытные туристы знают, что юг страны может похвастаться не одним, а многими красивыми историческими городами.

Видео дня

Издание Independent решило рассказать о пяти не менее интересных туристических локациях. Часть из них расположены на территории исконно баварских земель, часть представляет интересный исторический и культурный регион Франкония. Не такие большие и более тихие, они значительно отличаются в зависимости от своих исторических корней, географического окружения и соседских влияний, но все они прекрасное дополнение к маршруту отпуска.

Розенхайм

Расположенный примерно на полпути между Мюнхеном и Зальцбургом, скромный студенческий городок Розенхайм сосредоточен вокруг пешеходной рыночной площади и может похвастаться цветными домами и красивыми аркадами. Здесь можно найти целую кучу современных кафе и ресторанов и, конечно же, традиционные баварские пабы, где подают пиво из близлежащих пивоварен. Интересной достопримечательностью является Локшуппен – бывшее локомотивное депо, в котором сейчас проходят художественные выставки. Благодаря своему расположению Розенхайм также является хорошей базой для желающих исследовать близлежащие Альпы и самое большое озеро Баварии Кимзее.

Аугсбург

Этот привлекательный город был основан в 15 г. до н. е. по приказу римского императора Августа, сейчас оно официально имеет статус одного из старейших в Германии. Главные достопримечательности Аугсбурга включают в себя ратушу с двумя башнями и 70-метровую башню (Perlachturm) на главной площади. Также стоит осмотреть Фуггерай – окутанный плющом жилой квартал, построенный в начале 16 века. В одном из его домов обустроили музей, демонстрирующий быт жителей квартала на протяжении его истории.

Регенсбург

Этот город на берегах Дуная считается одним из наиболее хорошо сохранившихся исторических городов Германии. Во время Второй мировой войны он почти не пострадал. Здесь можно с особым интересом исследовать лабиринт средневековых улиц. Не забудьте посетить возвышающийся над городом собор и Porta Praetoria – одни из двух сохранившихся римских ворот к северу от Альп. Над Дунаем полюбуйтесь поразительным каменным мостом, строительство которого началось в 1135 году. Он соединяет старый город с уютным районом Штадтамхоф. Вместе эти части Регенсбурга признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нюрнберг

Нюрнберг – неофициальная столица Франконии и второй по величине город Баварии. Над деревянно-кирпичными домами здесь возвышается живописный замок. Однако их пришлось реконструировать после войны, когда практически все было разрушено бомбежками. Воспоминания о Второй мировой здесь хранятся в Центре документации и информационном центре суда, где проходил процесс над нацистскими военными преступниками. Другие известные музеи включают в себя Дом Альбрехта Дюрера и Немецкий железнодорожный музей.

Вюрцбург

Чтобы почувствовать еще больше франконского гостеприимства, отправляйтесь в прекрасный барочный Вюрцбург на реке Майн. Он является первой остановкой на Романтической дороге – популярном живописном маршруте через южную Германию. Вокруг город окружен виноградниками, а внутри сохраняет молодой дух благодаря множеству студентов, которые учатся в местных вузах. Проведите день, изучая такие места, как Вюрцбургская резиденция, внесенная в список ЮНЕСКО, и крепость Мариенберг. А потом непременно посетите один из городских баров, чтобы отведать изысканные белые вина. А еще лучше приезжайте сюда на винный фестиваль

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших направлениях для путешествий по Европе в апреле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.