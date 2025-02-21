Почему следует всегда проверять кровать в отеле: пользовательница поделилась отрицательным опытом

Пользователь в сети поделилась своим травматическим опытом пребывания в отеле. Она отправилась туда для празднования девичника подруги, а вернулась больная.

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По ее словам, на первый взгляд постель и сама кровать в номере казались идеально чистыми. Поэтому она без задних мыслей легла и уснула. А уже к утру ее ждал неприятный сюрприз – укусы на теле. Об этом она рассказала в своем TikTok.

Сначала она подумала, что это укусы комаров, поэтому на следующий день тоже заснула в этой же кровати. Но позже, когда они с друзьями решили осмотреть кровать, они обнаружили на ней постельных клопов. Изголовье кровати было тканевым, именно там прятались насекомые – в закоулках и щелях.

Но драма на этом не закончилась, поскольку через пять дней ее укусы стали "размером с мяч для гольфа", дыхание затруднилось, а ее тело "болезненно чесалось".

Женщина приняла таблетки от аллергии, и проблема с дыханием исчезла", но она сказала, что все, что она могла делать в течение двух дней, это принимать таблетки от аллергии и спать. "Единственное, что действительно помогло справиться с зудом, — это приложить к укусам очень горячие ткани и использовать пакеты со льдом для устранения отеков", — призналась она.

Поэтому она предупредила своих подписчиков, что лучше тщательнее осматривать свою кровать в гостиничном номере, чтобы не сталкиваться с такими последствиями.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что у вас завелись постельные клопы.

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