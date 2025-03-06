Вкусный карпатский дерун: готовим вкусное украинское блюдо

Карпатский дерун – это основное блюдо, чрезвычайно популярное на Западе Украины. Оно готовится достаточно просто и нравится всем, без исключения.

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Как приготовить карпатский дерун так, чтобы люди постоянно просили рецепт, в Instagram рассказала фудблогер Влад Степанов. Блюдо получится просто непревзойденное.

Ингредиенты

Картофель

Лук

Яйца

Сок лимона

Мука

Майонез

Соль

Перец

Ингредиенты для подливки

Шампиньоны

Лук

Пармезан

Способ приготовления

1. Картофель натираем и поливаем соком лимона, чтобы не потемнело.

2. Добавляем яйцо, муку, майонез, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

3. Натираем до смеси лук на мелкой терке и любимые специи по вкусу. Еще раз перемешиваем.

4. Лук и грибы нарезаем и обжариваем до золотистости.

5. Добавляем сливки, тушим и присыпаем пармезаном. Тщательно перемешиваем.

6. Обжариваем дерун с обеих сторон до готовности и выкладываем на тарелку.

7. На одну половину деруна выкладываем подливку и накрываем второй половинкой.

8. Сверху снова выкладываем подливку и посыпаем сыром.

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