Вкусный карпатский дерун: готовим вкусное украинское блюдо
Карпатский дерун – это основное блюдо, чрезвычайно популярное на Западе Украины. Оно готовится достаточно просто и нравится всем, без исключения.
Как приготовить карпатский дерун так, чтобы люди постоянно просили рецепт, в Instagram рассказала фудблогер Влад Степанов. Блюдо получится просто непревзойденное.
Ингредиенты
- Картофель
- Лук
- Яйца
- Сок лимона
- Мука
- Майонез
- Соль
- Перец
Ингредиенты для подливки
- Шампиньоны
- Лук
- Пармезан
Способ приготовления
1. Картофель натираем и поливаем соком лимона, чтобы не потемнело.
2. Добавляем яйцо, муку, майонез, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
3. Натираем до смеси лук на мелкой терке и любимые специи по вкусу. Еще раз перемешиваем.
4. Лук и грибы нарезаем и обжариваем до золотистости.
5. Добавляем сливки, тушим и присыпаем пармезаном. Тщательно перемешиваем.
6. Обжариваем дерун с обеих сторон до готовности и выкладываем на тарелку.
7. На одну половину деруна выкладываем подливку и накрываем второй половинкой.
8. Сверху снова выкладываем подливку и посыпаем сыром.
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