Сериал 'Сорвиголова: Рожденный заново' стартовал с почти идеальными отзывами: первые детали

Супергеройские сериалы в последнее время не радуют ни критиков, ни зрителей – настоящих хитов здесь уже не было давно. Но, похоже, эту тенденцию, наконец, удалось переломить. И все благодаря шоу "Сорвиголова: Рожденный заново" от стриминга Disney+.

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Как пишет издание ITC, на платформе вышли уже два эпизода шоу, которое стало продолжением отмененного 7 лет назад сериала Netflix. На этот раз студия Marvel занималась экранизацией по своему усмотрению. "Рожденный заново" вошел в кинематографическую вселенную студии (MCU), а о его принадлежности к канону говорит, в частности каст. К своим ролям в проекте вернулись Чарли Кокс, играющий Мэтта Мердока / Сорвиголову, и Винсент Д'Онофрио, воплощающий его древнего врага Уилсона Фиска / Кингпина.

По сюжету незрячий адвокат Мэтт Мердок с помощью своей юридической фирмы борется за справедливость. Тем временем в Нью-Йорке преуспевает бывший мафиози Уилсон Фиск, подавшийся в политику. Оба имеют один и тот же секрет – скрытую личность. Мердок является супергероем Сорвиголовой, а Фиск – злодеем Кингпином. И именно в этих ипостасях их пути пересекаются.

На момент написания заметки сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" на агрегаторе Rotten Tomatoes имел рейтинг 83% у критиков и 90% у зрителей. В кратких выжимках из рецензий, которые собирает сервис, можно найти немало восхищенных отзывов. Его называют идеальной адаптацией в рамках MCU, а иногда даже шедевром.

"Он смелый, взрослый и настолько жестокий, насколько можно было надеяться. Человек без страха возвращается, и он может стать спасителем франшизы", – пишет о шоу Кэмерон Фрю из Dexerto. А Эммануэль Нуазетт из The Movie Blog добавляет, что история, которую рассказывает новый "Сорвиголова" - это именно то, чего давно не хватало Marvel, ведь она ориентируется на персонажей и не скрывает насилие и жестокость. Тем временем автор ComicBookMovie Марк Кэссиди прямо называет "Рожденного заново" лучшим сериалом Disney+ и Marvel наряду с хитовым "Локи".

Всего первый сезон перезапуска "Сорвиголовы" будет включать 9 эпизодов. Еще 9 серий запланированы на второй сезон, над которым студия уже работает.

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