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Элементарный йогуртовый чизкейк за 5 минут: готовится проще, чем любые торты
Очень рыхлый и нежный чизкейк можно приготовить из обычного йогурта. Для такого десерта вам понадобится всего 5 ингредиентов. К тому же технология элементарна и не требует много времени.
Идея приготовления чизкейка из йогурта опубликована на странице нутрициолога Екатерины с ником akktapastry в Instagram. Весь процесс до выпечки займет у вас максимум 5 минут.
Ингредиенты:
- греческий йогурт (8-10%) – 600 г
- яйца – 3 шт.
- сухофрукты – 75 г (клюква, изюм и курага)
- ваниль
- крахмал кукурузный – 25 г
Способ приготовления:
1. Сухофрукты замочите в кипятке на 5 минут.
2. Курагу нарежьте на кусочки.
3. Перемешайте венчиком все ингредиенты.
4. Залейте в форму (если у вас кольцо – под низ положить кружочек пергамента и 2 слоя фольги хорошо защелкнуть).
5. Выпекать при температуре 200 градусов 40-50 минут до золотистого цвета.
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