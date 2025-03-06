Элементарный йогуртовый чизкейк за 5 минут: готовится проще, чем любые торты

Очень рыхлый и нежный чизкейк можно приготовить из обычного йогурта. Для такого десерта вам понадобится всего 5 ингредиентов. К тому же технология элементарна и не требует много времени.

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Идея приготовления чизкейка из йогурта опубликована на странице нутрициолога Екатерины с ником akktapastry в Instagram. Весь процесс до выпечки займет у вас максимум 5 минут.

Ингредиенты:

греческий йогурт (8-10%) – 600 г

яйца – 3 шт.

сухофрукты – 75 г (клюква, изюм и курага)

ваниль

крахмал кукурузный – 25 г

Способ приготовления:

1. Сухофрукты замочите в кипятке на 5 минут.

2. Курагу нарежьте на кусочки.

3. Перемешайте венчиком все ингредиенты.

4. Залейте в форму (если у вас кольцо – под низ положить кружочек пергамента и 2 слоя фольги хорошо защелкнуть).

5. Выпекать при температуре 200 градусов 40-50 минут до золотистого цвета.

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