Вкусные и полезные конфеты из фиников: готовятся 10 минут

Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также фруктов, ягод, шоколада, кукурузных палочек, а также орехов, фиников. Вместо сахара можно добавить сгущенное молоко, а также шоколад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из фиников, с кокосовой стружкой.

Ингредиенты:

Финики – 6 шт.

Кокосовая стружка – 40 г

Сгущенка – 2 ст. л.

Шоколад – 85 г

Растительное масло (кокосовое или другое нейтральное) - 1 ч.л. л.

Способ приготовления:

1. Удалить косточки из фиников, осторожно разрезав их вдоль, но не разделяя пополам.

2. Начинка: в миске смешайте кокосовую стружку со сгущенкой до получения густой массы.

3. Заполнить каждый финик кокосовой массой и слегка прижать, чтобы сберечь форму.

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