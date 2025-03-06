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Вкусные и полезные конфеты из фиников: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
69
Рецепт конфет

Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также фруктов, ягод, шоколада, кукурузных палочек, а также орехов, фиников. Вместо сахара можно добавить сгущенное молоко, а также шоколад. 

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Домашние конфеты из фиников

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из фиников, с кокосовой стружкой. 

Рецепт конфет

Ингредиенты:

  • Финики – 6 шт.
  • Кокосовая стружка – 40 г
  • Сгущенка – 2 ст. л.
  • Шоколад – 85 г
  • Растительное масло (кокосовое или другое нейтральное) - 1 ч.л. л.

Способ приготовления: 

1. Удалить косточки из фиников, осторожно разрезав их вдоль, но не разделяя пополам.

Финики для приготовления

2. Начинка: в миске смешайте кокосовую стружку со сгущенкой до получения густой массы.

Начинка для конфет

3. Заполнить каждый финик кокосовой массой и слегка прижать, чтобы сберечь форму. 

Готовые конфеты

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