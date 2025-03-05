Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем

Во время Пасхального поста мясные продукты находятся под строгим запретом. Именно поэтому в этот период времени большинство людей предпочитают овощи.

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Фудблогер Анастасия Овсяник в Instagram рассказала, как следует готовить овощи под вас поста, чтобы они не надоедали. Используя эти методы, вы будете наслаждаться вкусными блюдами в течение всего Пасхального поста.

Запекание

Овощи нарезать на удобные куски.

Добавить любимые специи на оливковое масло.

Запекать в течение 20 минут при 200 градусах, перемешивая.

Перед завершением приготовления можно посыпать пармезаном.

Маринование

Нарезаем любимые овощи

3 ст.л. уксуса смешиваем с 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. сахара, солью, перцем и чесноком.

Овощи выкладываем в банку и заливаем крутым кипятком.

Добавляем маринад и ждем полного охлаждения.

Гриль

Кабачки, перец и баклажаны нарезаем ломтиками.

Запекаем на гриле до готовности.

Горячие овощи поливаем смесью из соевого соуса, бальзамического уксуса и французской горчицы.

Соте

Баклажаны или другие овощи по вкусу, нарезаем кубиком.

Обжариваем на сковороде с растительным маслом на высокой степени нагрева.

Добавляем специи и любой азиатский соус.

Перемешиваем и подаем на стол в горячем или холодном виде.

Фермантация

Капусту, морковь, свеклу и редьку нарезать удобными кусками и сложить в банку.

Добавить 1 ст.л. соли в расчете на 1 л. воды, чеснок, лавровый лист, перец горошком.

Залить холодной водой и оставить при комнатной температуре на 3-5 дней.

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