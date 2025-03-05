Видео дня
Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем
Во время Пасхального поста мясные продукты находятся под строгим запретом. Именно поэтому в этот период времени большинство людей предпочитают овощи.
Фудблогер Анастасия Овсяник в Instagram рассказала, как следует готовить овощи под вас поста, чтобы они не надоедали. Используя эти методы, вы будете наслаждаться вкусными блюдами в течение всего Пасхального поста.
Запекание
- Овощи нарезать на удобные куски.
- Добавить любимые специи на оливковое масло.
- Запекать в течение 20 минут при 200 градусах, перемешивая.
- Перед завершением приготовления можно посыпать пармезаном.
Маринование
- Нарезаем любимые овощи
- 3 ст.л. уксуса смешиваем с 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. сахара, солью, перцем и чесноком.
- Овощи выкладываем в банку и заливаем крутым кипятком.
- Добавляем маринад и ждем полного охлаждения.
Гриль
- Кабачки, перец и баклажаны нарезаем ломтиками.
- Запекаем на гриле до готовности.
- Горячие овощи поливаем смесью из соевого соуса, бальзамического уксуса и французской горчицы.
Соте
- Баклажаны или другие овощи по вкусу, нарезаем кубиком.
- Обжариваем на сковороде с растительным маслом на высокой степени нагрева.
- Добавляем специи и любой азиатский соус.
- Перемешиваем и подаем на стол в горячем или холодном виде.
Фермантация
- Капусту, морковь, свеклу и редьку нарезать удобными кусками и сложить в банку.
- Добавить 1 ст.л. соли в расчете на 1 л. воды, чеснок, лавровый лист, перец горошком.
- Залить холодной водой и оставить при комнатной температуре на 3-5 дней.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты постных блюд: