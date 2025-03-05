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Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
162
Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем

Во время Пасхального поста мясные продукты находятся под строгим запретом. Именно поэтому в этот период времени большинство людей предпочитают овощи.

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Фудблогер Анастасия Овсяник в Instagram рассказала, как следует готовить овощи под вас поста, чтобы они не надоедали. Используя эти методы, вы будете наслаждаться вкусными блюдами в течение всего Пасхального поста.

Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем

Запекание

Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем
  • Овощи нарезать на удобные куски.
  • Добавить любимые специи на оливковое масло.
  • Запекать в течение 20 минут при 200 градусах, перемешивая.
  • Перед завершением приготовления можно посыпать пармезаном.

Маринование

Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем
  • Нарезаем любимые овощи
  • 3 ст.л. уксуса смешиваем с 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. сахара, солью, перцем и чесноком.
  • Овощи выкладываем в банку и заливаем крутым кипятком.
  • Добавляем маринад и ждем полного охлаждения.

Гриль

Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем
  • Кабачки, перец и баклажаны нарезаем ломтиками.
  • Запекаем на гриле до готовности.
  • Горячие овощи поливаем смесью из соевого соуса, бальзамического уксуса и французской горчицы.

Соте

Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем
  • Баклажаны или другие овощи по вкусу, нарезаем кубиком.
  • Обжариваем на сковороде с растительным маслом на высокой степени нагрева.
  • Добавляем специи и любой азиатский соус.
  • Перемешиваем и подаем на стол в горячем или холодном виде.

Фермантация

Как готовить овощи во время Пасхального поста, чтобы было вкусно и не надоедало: рассказываем
  • Капусту, морковь, свеклу и редьку нарезать удобными кусками и сложить в банку.
  • Добавить 1 ст.л. соли в расчете на 1 л. воды, чеснок, лавровый лист, перец горошком.
  • Залить холодной водой и оставить при комнатной температуре на 3-5 дней.

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