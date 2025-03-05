Пирог из песочного теста с яблоками: вкусный и элементарный в приготовлении.
Когда мы хотим порадовать себя, родных ли чем-нибудь действительно вкусным и домашним, чаще всего рассматривается вариант выпечки. А самым простым из ее видов, конечно, пирог.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram показала рецепт приготовления пирога из песочного теста и яблок. В результате вы получите вкусный и элементарный десерт.
Ингредиенты для теста
- Мука – 400 гр.
- Сливочное масло – 190 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Ледяная вода – 5 ст.л.
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сахарная пудра – 100 гр.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 2-3 шт.
- Корица
- Сахар
- Сливочное масло – 10 гр.
Способ приготовления
1. В просеянную с разрыхлителем муку добавляем холодное сливочное масло (порежьте кубиками для удобства) и всыпаем щепотку соли. Руками перетираем муку с маслом в крошку.
2. Добавляем яйцо, всыпаем сахар или пудру, вливаем ледяную воду и замешиваем тесто, просто собрав в кучку. Обматываем пищевой пленкой и кладем в холодильник на 20-30 мин.
3. Яблоки по желанию чистим от кожуры и измельчаем кубиком. Тушим с сахаром и корицей на сливочном масле.
4. Тесто делим пополам и обе части раскатываем на пергаменте. Вырезаем формой два круга и на один выкладываем охлажденную начинку, а на другой делаем узоры. (форма 26-28 см).
5. Накрываем куском теста с узором и выпекаем пирог при температуре 180 градусов 30 мин.
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