Пирог из песочного теста с яблоками: вкусный и элементарный в приготовлении.

Когда мы хотим порадовать себя, родных ли чем-нибудь действительно вкусным и домашним, чаще всего рассматривается вариант выпечки. А самым простым из ее видов, конечно, пирог.

Видео дня

Фудблогер Юлия Сенич в Instagram показала рецепт приготовления пирога из песочного теста и яблок. В результате вы получите вкусный и элементарный десерт.

Ингредиенты для теста

Мука – 400 гр.

Сливочное масло – 190 гр.

Яйцо – 1 шт.

Ледяная вода – 5 ст.л.

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахарная пудра – 100 гр.

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 2-3 шт.

Корица

Сахар

Сливочное масло – 10 гр.

Способ приготовления

1. В просеянную с разрыхлителем муку добавляем холодное сливочное масло (порежьте кубиками для удобства) и всыпаем щепотку соли. Руками перетираем муку с маслом в крошку.

2. Добавляем яйцо, всыпаем сахар или пудру, вливаем ледяную воду и замешиваем тесто, просто собрав в кучку. Обматываем пищевой пленкой и кладем в холодильник на 20-30 мин.

3. Яблоки по желанию чистим от кожуры и измельчаем кубиком. Тушим с сахаром и корицей на сливочном масле.

4. Тесто делим пополам и обе части раскатываем на пергаменте. Вырезаем формой два круга и на один выкладываем охлажденную начинку, а на другой делаем узоры. (форма 26-28 см).

5. Накрываем куском теста с узором и выпекаем пирог при температуре 180 градусов 30 мин.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты пирогов: