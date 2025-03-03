Обязательны к просмотру: какие новые фильмы выйдут в марте

Март традиционно является достаточно активным месяцем для проката кино. После холодной зимы люди начинают выходить на прогулки и с удовольствием смотрят фильмы вне дома, а на большом экране.

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В украинских кинотеатрах в марте стартует несколько действительно неплохих киноленты. Вот на которые советует обратить внимание OBOZ.UA.

Песики

Романтическая комедия с Лесей Никитюк в главной роли

Дата премьеры: 6 марта

Создатели позиционируют эту картину как первую весеннюю комедию. "Песики" - полнометражный дебют для популярной украинской телеведущей Леси Никитюк, которая до этого появлялась только в эпизодах. Она играет карьеристку по имени Яна, которая не ищет любви, а думает только о своем собственном успехе в жизни. Однажды она случайно налагает на себя заклятие. Теперь каждый мужчина, с которым она переспит, превратится в собаку. А это значит, что для того, чтобы скрыть последствия такой магии, всех любовников ей придется прятать у себя дома. Конечно, все обязанности по уходу за песиками упадут тоже на Яну. Изменения, которые ее ждут, скажутся на всей ее дальнейшей жизни.

Микки 17

Роберт Паттинсон возвращается в научную фантастику

Дата премьеры: 6 марта

Режиссер оскароносных "Паразитов" Пон Чжун-Хо решил попробовать свои силы в Голливуде. А материалом для экранизации избрал научно-фантастический роман Эдварта Эштона. По сюжету люди планируют колонизировать далекую ледяную планету Нифльхейм. Обнищавший главный герой по имени Микки Барнс подписывает контракт колонизатора, по условиям которого после физической смерти его сознание загружается в новое тело. И это происходит раз за разом. Такие биороботы называют субститутами и используют для выполнения опасных миссий. После шестой гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников. Во время седьмой миссии он на время теряет связь с базой, а когда возвращается туда, видит, что ему уже создали замену. А вот после 17-й "реинкарнации" история приобретает неожиданное развитие.

Операция "Черный кейс"

Майк Фассбендер и Кейт Бланшетт встречаются в политическом триллере

Дата премьеры: 13 марта

Супруги Джордж и Кэтрин Вудхауз умудряются находить баланс между насыщенной карьерой и личной жизнью. Что удивительно, ведь они оба – крутые шпионы. Впрочем, дома они не слишком много говорят о работе и это помогает сохранить отношения. Однако однажды Джордж узнает, что его любимую подозревают в государственной измене. Теперь перед ним встает нелегкий выбор – главные отношения всей жизни или верность государству. Постановщиком ленты выступил Стивен Содерберг, что обещающет как минимум увлекательное зрелище.

В потерянных землях

Милла Йовович в антураже фантастического постапокалипсиса от Джорджа Мартина

Дата премьеры: 13 марта

Фантастическая лента была создана по произведению никого иного, как самого автора "Игры престолов", писателя Джорджа Мартина. Одноименный рассказ он опубликовал еще в 1982 году. По сюжету, земная цивилизация пришла в упадок после великой войны. Мир за стенами города, где еще остаются люди, превратился в потерянные земли. Именно туда и отправляет могущественную ведьму Сиру Элис королева. Она хочет овладеть магическим даром преобразования и это должно обеспечить ей Сира. Чтобы выжить в диком мире, ведьма нанимает себе проводника – охотника по имени Бойс. Путь, который они пройдут вместе, превратит героиню в могущественное и влиятельное существо. И, конечно, опасность для самой королевы. Главные роли в ленте исполнили Милла Йовович и Дэйв Батиста. Кстати, Мартин картину уже видел. И похвалил.

Отпуск вслепую

Украинская комедия, в которой все пошло не так

Дата премьеры: 13 марта

Несмотря на войну, украинские кинематографисты продолжают выпускать новые фильмы. И уже 13 марта в прокат выйдет комедия о карьеристке Анне, которая внезапно делает очень неожиданный шаг – уезжает в небольшой отпуск. Подчиненные, которые ее, мягко говоря, недолюбливают, устраивают своей шефине несколько неприятных сюрпризов. И так вместо шикарного йога-ретрита в Карпатах она попадает в довольно отдаленное село, где вынуждена жить в домике с незнакомым ей мужчиной – ветераном войны по имени Назар. И хотя он человек довольно приятный, поначалу все в нем раздражает Анну. Смогут ли они найти общий язык и как изменится героиня после такого отдыха? Обо всем расскажет лента, в главных ролях которой снялись Татьяна Малкова и Даниэль Салем.

Саван

Неожиданный фильм ужасов с Венсаном Касселем, который никак не может пережить горе

Дата премьеры: 20 марта

Главный герой ленты – 50-летний известный бизнесмен по имени Карш. Не в состоянии справиться с потерей жены, он изобретает технологию GraveTech. Изобретение позволяет помещать умерших в специальный саванн, который открываетт живым возможность следить за состоянием покойников в могилах. Однажды могилу покойной жены Карша и еще несколько захоронений находят разграбленными. Это запускает цепь необычных событий, заставляющих героя переосмыслить не только свой бизнес, но и свою жизнь. Постановщиком фильма выступил визионер Дэвид Кроненберг, а в главных ролях снялись Венсан Кассель, Диана Крюгер и Гай Пирс.

Новокаин

Комедийный экшн о том, что может случиться, если у человека исчезнет чувство боли

Дата премьеры: 20 марта

Натан Кейн – парень, на первый взгляд ничем не отличающийся от остальных. Но у него есть одна необычная особенность. Он с рождения вообще не чувствует боли. Однажды он знакомится с симпатичной девушкой и влюбляется в нее. Но ее похищают во время ограбления банка, в котором они оба работают. Натан решает использовать свое необычное свойство, чтобы найти любимую и наказать ее обидчиков. Главную роль в ленте играет звезда "Пацанов" Джек Квейд.

Опасный рейс

Марк Уолберг возвращается в свой коронный жанр боевика

Дата премьеры: 20 марта

Маршал воздушных сил Мэдлин Харрис по срочному поручению везет на допрос важного подозреваемого. Летят они на маленьком самолете, а внизу под ними разворачивается арктическая пустыня. Миссия абсолютно секретна, однако самолет все равно оказывается в руках опасного психа, которого подослала криминальная группировка. Единственный способ спастись для Медлин – это объединиться с тем, кого она сопровождает. Но может ли она ему доверять? Главного негодяя в ленте играет Марк Уолберг. А режиссером "Опасного рейса" выступил Мел Гибсон.

Белоснежка

Новая экранизация любимой сказки

Дата премьеры: 20 марта

Студия Disney продолжает выпускать игровые адаптации своих классических мультфильмов. В этом марте настал черед "Белоснежки" 1937 года. Главная роль в ленте досталась звезде "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер. Ее злую мачеху играет Галь Гадот. Хотя постановщиком "Белоснежки" выступил режиссер "500 дней лета" Марк Уэбб, фанаты настроены к фильму достаточно скептически.

Ярослав Мудрый – тесть Европы

Увлекательная документальная лента о легендарном правителе Киевской Руси

Дата премьеры: 27 марта

Киевский князь Ярослав Мудрый – выдающийся правитель Киевской Руси, о котором мы знаем обидно мало. Исправить это берется документальный фильм с элементами игрового, рассказывающий его удивительную историю. Хромой мальчик, который в детстве подвергался буллингу, на глазах у зрителя вырастает в рассудительного правителя, который через удачный брак и продуманные действия собирает под своей властью мощное государство. А потом лишь укрепляет эту власть через браки своих дочерей с европейскими монархами. Сцены из жизни князя Ярослава сопровождаются комментариями профессиональных историков, которые лучше раскрывают эту незаурядную личность.

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