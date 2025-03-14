На съемках 'Верити': звезду '50 оттенков серого' заметили с необычным маникюром

Дакота Джонсон, известная по роли в "50 оттенках серого", активно работает над новым проектом. Звезда присоединилась к экранизации психологического триллера Коллина Гувера, где она сыграет главную роль.

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В фильме Джонсон предстанет в роли Лоуэн Эшли — писательницы, которая сталкивается с опасными тайнами, пытаясь завершить книгу для автора бестселлера. Наряду с Джонсон в проекте появится и Энн Хэтэуэй. Съемки начались, а последние фото с площадки привлекли внимание к новой детали образа актрисы.

На днях Дакоту Джонсон был замечен на съемках в Нью-Йорке. Она была одета в темно-коричневое пальто и выгоревшие оранжевые брюки, что создавало осеннее настроение. Но самое большое внимание привлек ее маникюр — короткий черный лак, ставший важной деталью ее образа. Этот маникюр сразу же стал темой обсуждений среди поклонников и модных обозревателей, ведь черный лак давно не был так популярен.

2024 стал годом ногтей в форме пузырей и обнаженного маникюра, однако в последнее время наблюдается возвращение к классическим трендам. Знаменитости, как Селена Гомес, Кэндалл Дженнер и Кайли Дженнер, также продемонстрировали черно-лакированные ногти, придавшие элегантность их виду. Поэтому маникюр Джонсон стал еще одним доказательством того, что темный лак опять в моде.

Этот маникюр особенно подходит для персонажа актрисы в "Верите". В начале книги Лоуэн – интроверт, который кажется наивным, но по мере развития сюжета она превращается в хитрую и решительную женщину. Черный маникюр, носящий Джонсон, идеально отражает этот внутренний переход ее героини, которая становится сильнее и увереннее в себе.

Тренд черного маникюра набирает популярность не только среди звезд. Это простой, но элегантный стиль, который подходит для любого случая. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно использовать черный кремовый лак и тщательно подготовить ногти перед нанесением.

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