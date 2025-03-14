Что сделать, чтобы спатифиллум зацвел: весь секрет в поливе

Благодаря своей снисходительной природе и способности выживать в неблагоприятных условиях мирные лилии (спатифиллум) давно считались одними из лучших цветущих комнатных растений, за которыми легко ухаживать. Однако заставить их зацвести не так-то просто.

Видео дня

Мирные лилии не нуждаются в особом уходе. Они могут переносить слабое освещение, не против сухости почвы и часто указывают, когда им нужна вода, опуская листья. Но они не дадут своего фирменного белого цветения, если вы не обеспечите им то, что нужно для процветания, пишет OBOZ.UA.

Чтобы этой весной ваша мирная лилия выпустила яркие цветы, вам нужно убедиться, что вы выбрали правильный способ полива.

Мирные лилии любят оставаться чуть-чуть влажными, но не мокрыми. Это растение легко залить, поэтому прежде чем брать воронку, вы должны сначала проверить, действительно ли цветок нуждается в поливе.

Для этого проверьте почву пальцем. Если земля слегка прилипает к вашему пальцу, вы можете немного полить растение.

Вы должны повторить этот процесс по мере необходимости, чтобы почва не пересыхала.

Поливать комнатные растения по требованию, а не по четкому графику – лучший способ ухода, поскольку каждый дом индивидуален, а колебания температуры и уровней влажности означают, что периодически нужно увеличивать или уменьшать частоту полива.

К примеру, мирную лилию в теплой, сухой среде может потребоваться поливать каждые несколько дней, тогда как лилии в более холодной, влажной комнате нужно будет подливать реже.

Время года также повлияет на то, как часто вы будете поливать свою мирную лилию. Как и большинство комнатных растений, мирные лилии, как правило, растут быстрее весной и летом, то есть им понадобится больше воды, чем осенью или зимой.

Но если вы проводите проверку почвы перед поливом, ваше растение должно оставаться здоровым круглый год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где лучше хранить спатифиллум зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.