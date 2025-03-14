Какой праздник 14 марта: события этого дня

В пятницу, 14 марта, в Украине отмечается День украинского добровольца. Это ежегодный праздник, который отмечается 14 марта. Она была установлена Верховной Радой Украины в 2017 году.

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Дата празднования выбрана в честь дня, когда в 2014 году первые добровольцы Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы для подготовки к защите Украины. Целью праздника является честь мужества и героизма добровольцев, которые стали на защиту территориальной целостности Украины.

Ежегодно 14 марта в Украине проводятся различные мероприятия, чтобы отметить этот день и почтить память погибших героев. В честь праздника была выпущена памятная монета номиналом 10 гривен, на которой изображены символы украинского добровольческого движения.

Также сегодня отмечается:

Международный день вопросов

Праздник Холи (Индия)

Праздник ученых или День гения (Celebrate Scientists Day, Genius Day). Его положили начало в честь ученого Альберта Эйнштейна.

Международный день математики

Международный День борьбы против плотин (Международный день рек)

Международный день числа "Пи"

Всемирный день сна

Религиозные праздники 14 марта

Церковь в этот день чтит память преподобного Венедикта.

Преподобный отец Венедикт родился между 480 и 490 годами в Нурсии, маленьком городке северо-восточнее Рима, в благочестивой семье. Его отправили учиться в Рим, однако он, стремясь угодить только Богу, презрел светские утехи и обещания. После чудесного исцеления глиняного сито он тайно пошел в Субиако, где поселился в пещере, живя в одиночестве и молитве. Его добродетели привели к тому, что многие стали приходить к нему, чтобы получить духовное наставление.

Венедикт впоследствии стал игуменом монастыря в Виковаро, но из-за конфликтов с монахами вернулся в пустыню. Впоследствии он основал двенадцать монастырей, во главе которых стояли игумены, отчитывавшиеся перед ним за духовное развитие братии. Его Устав стал основой монашеской жизни, объединяющей молитву, труд и соблюдение евангельских заповедей. Преподобный также совершал многочисленные чудеса, в частности, вернул к жизни ребенка, умершего от голода.

Венедикт предрек падения Рима и Монте-Кассино, и после разорения монастыря лангобардами его мощи были перенесены в аббатство Флери на Луаре. В конце своей жизни, перед смертью, он имел видение и, будучи в единении с Богом, пошел к Небу. Мощи преподобного стали источником многочисленных чудес, и сегодня его мощи находятся в аббатстве Сен-Бенуа-сюр-Луара.

Исторические события 14 марта

1492 - Кастильская королева Изабелла выслала из Испании 150 тыс. евреев, отказавшихся принимать католичество.

1914 - первый авиаперелет из Киева в Одессу совершили летчик Петр Нестеров и механик Руденко.

1917 - в Киеве состоялся Съезд кооператоров Киевщины, где был провозглашен курс на автономию Украины.

1923 - Совет Послов государств Антанты принял окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше, признав их аннексию.

1939 - провозглашена Первая словацкая республика; распалось общее государство чехов и словаков.

1939 - Венгрия начала войну против Карпатской Украины.

1990 – на III Съезде народных депутатов СССР отменена 6-я статья Конституции СССР, провозглашавшая "руководящую роль" КПСС в Союзе.

1990 - во Львовской области в Стрые подняли национальный символ - флаг Украины.

2014 – первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы с целью формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской вооруженной агрессии.

2014 – в Харькове произошел Бой на Рымарской – первый в российско-украинской войне бой с применением огнестрельного оружия.

Именинники 14 марта

Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга, Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра.

OBOZ.UA ранее писал, когда украинцы будут праздновать Пасху в 2025 году.

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