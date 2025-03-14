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Домашняя творожная запеканка с манкой, как пух: рецепт идеального блюда для завтрака
Творожная запеканка – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака, которое готовится намного проще, чем например сырники. Для того, чтобы она была пышной, творожная основа должна быть однородной, поэтому творог нужно перебить блендером.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки со сметаной, манкой и малиной.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 500 г
- яйца 3 шт.
- сахар 4 ст.л.
- манка 4 ст.л.
- сметана 3-4 ст.л.
- щепотка соли
- ванильный сахар или экстракт
Способ приготовления:
1. Взбейте творог блендером, добавьте яйца, сметану, манку, сахар, соль, ванильный сахар, перемешайте.
2. В форму застелите пергамент, вылейте тесто, сверху выложите малину.
3. Запекайте в духовке 1 час при 190 С.
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