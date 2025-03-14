Домашняя творожная запеканка с манкой, как пух: рецепт идеального блюда для завтрака

Творожная запеканка – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака, которое готовится намного проще, чем например сырники. Для того, чтобы она была пышной, творожная основа должна быть однородной, поэтому творог нужно перебить блендером.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки со сметаной, манкой и малиной.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 500 г

яйца 3 шт.

сахар 4 ст.л.

манка 4 ст.л.

сметана 3-4 ст.л.

щепотка соли

ванильный сахар или экстракт

Способ приготовления:

1. Взбейте творог блендером, добавьте яйца, сметану, манку, сахар, соль, ванильный сахар, перемешайте.

2. В форму застелите пергамент, вылейте тесто, сверху выложите малину.

3. Запекайте в духовке 1 час при 190 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: