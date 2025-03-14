УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Домашняя творожная запеканка с манкой, как пух: рецепт идеального блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
159
Домашняя творожная запеканка с манкой, как пух: рецепт идеального блюда для завтрака

Творожная запеканка – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака, которое готовится намного проще, чем например сырники. Для того, чтобы она была пышной, творожная основа должна быть однородной, поэтому творог нужно перебить блендером.

Видео дня
Как правильно приготовить основу для запеканки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки со сметаной, манкой и малиной.

Тесто для запеканки

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 500 г
  • яйца 3 шт.
  • сахар 4 ст.л.
  • манка 4 ст.л.
  • сметана 3-4 ст.л.
  • щепотка соли
  • ванильный сахар или экстракт

Способ приготовления:

1. Взбейте творог блендером, добавьте яйца, сметану, манку, сахар, соль, ванильный сахар, перемешайте.

Приготовление творожной основы

2. В форму застелите пергамент, вылейте тесто, сверху выложите малину.

Сколько запекать запеканку

3. Запекайте в духовке 1 час при 190 С.

Готовая запеканка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: