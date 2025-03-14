Продержался всего день: на Канарских островах отменили туристический налог

Введение первого туристического налога на Канарских островах стало предметом острого спора между местными властями, представителями туристической индустрии и судебными органами. Только через день после вступления в силу новый налог был заблокирован Верховным судом Канарских островов (TSJC).

Видео дня

Это вызвало неоднозначную реакцию местного бизнеса и туристов. Детали рассказало издание Express.

Введение нового налога

Туристический налог, инициированный муниципальным советом Могана, вступил в силу 11 марта. Согласно новым правилам, каждый турист, останавливающийся в гостиницах, домах отдыха и других туристических заведениях, должен платить 0,15 евро за ночь пребывания. Гостиничные владельцы и владельцы туристических апартаментов обязаны были передавать это собрание местной администрации.

Судебное обжалование и временная отмена

Однако уже 12 марта TSJC принял решение о временной приостановке налога. Судьи поддержали позицию Федерации предпринимателей гостеприимства и туризма (FEHT), утверждавшую, что новый налог является "плохо прописанным" и "запутанным", а также создает "непропорциональное административное бремя" для гостиничного сектора.

Судья Франсиско Хосе Гомес де Лоренцо-Касерес отметил, что введение налога должно было базироваться на официальном законодательном акте, а не просто на решении городского совета. Представители FEHT подчеркнули, что новый сбор станет дополнительной бюрократической нагрузкой для гостиниц и туристических объектов, что может отрицательно повлиять на местную экономику.

Реакция городского совета

Представители муниципалитета Могана выразили свое недовольство решением суда, заявив, что они не были заслушаны при принятии решения о приостановлении налога. У власти Могана есть три дня, чтобы подать возражения и доказать законность принятого постановления.

Официальный представитель муниципального совета отметил: "Мы ожидаем официального решения Верховного суда Канарских островов (TSJC). Муниципальный совет был готов к такому развитию событий и теперь приложит все усилия, чтобы предотвращение приостановления было отменено".

Возможные последствия для туристической индустрии

Введение туристического налога вызвало разные реакции среди заинтересованных сторон. Представители местного бизнеса и владельцы гостиниц утверждают, что дополнительное собрание может снизить привлекательность региона для туристов и создать сложности в ведении бизнеса. В то же время городские власти считают, что налог поможет финансировать инфраструктурные проекты и способствовать устойчивому развитию туризма.

Дальнейшее рассмотрение этого дела в суде определит, будет ли налог окончательно отменен либо же состоится его введение с определенными изменениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое путешествия singlemoon и почему этот тренд стал очень популярен среди женщин

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.