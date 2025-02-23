Абсолютный тренд: почему звезды все чаще выбирают 'голые ногти'

Мир красоты постоянно меняется, и маникюрные тренды – не исключение. Если раньше в топе были яркие оттенки, сложные дизайны и длинные наращенные ногти, то в 2025 все чаще можно увидеть новый подход – натуральность.

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Все больше знаменитостей выбирают так называемый "голый" маникюр, предпочитая естественные ногти с минимальным покрытием или совсем без него. Модные эксперты рассказали, какие тренды сейчас актуальны.

В прошлом году нейл-арт был одним из самых ярких способов самовыражения знаменитостей на красных дорожках. От нежных цветочных мотивов до смелых 3D-дизайнов – звезды хвастались эффектным маникюром. Однако сейчас тренды изменились, и на первый план выходит новый, максимально минималистичный стиль. Да, "голые ногти" официально стали главным бьюти-хитом, и многие самые стильные селебрити активно его поддерживают.

Термин "голые ногти" начал набирать популярность еще прошлой весной, когда на больших мероприятиях, таких как премия "Оскар", звезды появлялись без привычного лакового покрытия. Чистые, естественные и ухоженные ногти стали своеобразным ответом на эпоху сложного и насыщенного нейл-арта.

Эмили Ратаковски, Кэри Маллиган и Кэти Холмс стали одними из первых, кто продемонстрировал этот стиль, предпочитая натуральные, здоровые и блестящие ногти без лишних элементов.

Хотя поначалу идея "голых ногтей" заключалась в полном отказе от покрытия, со временем тренд трансформировался. Теперь он имеет более изощренную версию – так называемый манекенный маникюр. Его суть в использовании ультратонкого прозрачного или нюдового лака, максимально приближенного к естественному оттенку кожи. Это создает эффект ухоженных, но почти незаметных ногтей.

Среди звездных поклонниц этого стиля – Дженнифер Лопес, Дуа Липа и Анджелина Джоли. Их выбор демонстрирует, что натуральность не означает отсутствие ухода, а наоборот – это утонченный минимализм, подчеркивающий естественную красоту.

Популярность этого тренда объясняется не только эстетикой, но и практичностью. Минималистичный маникюр выглядит элегантно в любой ситуации, подходит к любому стилю и не требует постоянных коррекций.

"Голые ногти" – это тренд, подчеркивающий естественность и ухоженность, делая руки изящными и элегантными. И, судя по всему, он надолго останется в списке главных бьюти-хитов.

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