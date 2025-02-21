Как получить большой урожай малины: три ошибки, которых следует избегать

Малина – излюбленное растение многих садоводов, но выращивание богатого урожая требует знаний и опыта. Даже опытные огородники могут допускать ошибки, которые негативно влияют на количество и качество ягод.

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Эксперты делятся советами, как избежать распространенных ошибок и получить щедрый урожай малины. Вы узнаете об особенностях ухода за кустами этих ароматных ягод.

Обрезка малины – важная процедура, но ее следует производить в правильное время. Не стоит обрезать кусты сразу после плодоношения. Лучше всего делать это после окончания движения сока или весной, до начала активного роста. Это позволит минимизировать травмирование растения и будет способствовать его быстрому восстановлению.

Как правильно удобрять малину

Внесение органических удобрений – важный этап ухода за малиной, но здесь также важно соблюдать правила. Не рекомендуется вносить органику в жаркие дни июля, поскольку это может повлиять на корневую систему. Оптимальное время для внесения перепревшего перегноя после спада жары, но до середины августа. Также можно делать это после окончания сокодвижения, но до появления снега.

Минеральные удобрения также необходимы для малины, но их следует вносить в правильных пропорциях и вовремя. К концу сезона можно внести азот, фосфор и калий в равных долях или снизить количество азота. Важно сделать это к середине или концу августа, чтобы побеги успели подготовиться к зиме.

Что не любит малина

Ошибка 1: Преждевременная обрезка

Обрезка малины сразу после плодоношения – распространенное заблуждение. Это наносит растению стресс и может привести к снижению урожайности в следующем году.

Ошибка 2: Неправильное внесение органики

Внесение органических удобрений в жару может обжечь корни малины. Важно соблюдать сроки и вносить удобрения в прохладную погоду.

Ошибка 3: Недостаточная минеральная подкормка

Недостаток минеральных удобрений может привести к слабому росту и снижению урожайности малины. Важно снабдить растения необходимыми питательными веществами.

Советы экспертов:

Регулярно поливайте малину, особенно в период плодоношения.

Удаляйте сорняки и разрыхляйте почву вокруг кустов.

Возделывайте малину от вредителей и болезней.

Мульчуйте почву вокруг кустов для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.

OBOZ.UA ранее писал, чем подкормить малину весной, чтобы было больше ягод на кустах.

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