Как быстро и без проблем уснуть: пошаговая инструкция

Среднестатистический взрослый просыпается дважды в ночь, часто обвиняя в этом колебания температуры, стресс и храпящего партнера.

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Недавнее исследование британских ученых также выявило финансовые проблемы и незначительные заболевания, такие как заложенность носа, как распространенные причины беспокойного сна, обычно фиксирующегося между 1:00 и 3:00, пишет OBOZ.UA.

Ученые отмечают, что многие люди хотят иметь здоровые привычки, но плохой сон часто может стать причиной неудачи. Когда мы плохо отдохнули, принимать здоровые решения, когда речь идет о диете и физических упражнениях, становится намного сложнее.

Эксперты дали несколько советов, как быстро уснуть.

Расставьте приоритеты и персонализируйте свой сон

Ваш сон имеет важное значение для вашего благополучия, и это должно стать приоритетом.

Подумайте, что нужно вашему организму. Определите, что именно мешает вам вовремя и быстро уснуть: стресс или привычки, например, кофе после обеда или что-либо еще. После этого старайтесь устранить эти факторы.

Выработайте постоянную привычку

Сон и наши биологические часы любят рутину, поэтому лучшее, что вы можете, это пытаться просыпаться в одно и то же время каждое утро (даже в выходные!) для поддержания качественного отдыха ночью и общего здоровья.

Начните практику подготовки ко сну

Так же, как вашему телу нужно время, чтобы проснуться, ему также нужно время, чтобы успокоиться и отдохнуть, подготовиться к крепкому сну.

Попытайтесь установить будильник за час до сна, чтобы начать расслабляться. Используйте это время, чтобы успокоить ум и тело с расслабляющими занятиями, при этом сократите время просмотра телевизора или пользования любыми гаджетами.

Обеспечьте комфорт

Избегайте горячего душа или ванночки перед сном, так как для того чтобы уснуть, вашему телу нужно охладиться на пару градусов. Кроме того, позаботьтесь об удобной кровати, постельном белье, а также одежде, в которой собираетесь спать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как быстро заснуть благодаря 5-минутному приему.

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