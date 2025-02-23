Вкусное печенье "Ежики": рецепт с привкусом детства
Печенье "Ежики" хорошо знакомо нам с детства. Нежный, ненавязчивый вкус десерта прекрасно сочетается с чаем или кофе.
Как выяснилось, такое печенье совсем не сложно приготовить дома самостоятельно. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником
Ингредиенты для теста
- Желток – 3 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
- Сметана – 3 ст.л.
- Мука – 200-300 гр.
Ингредиенты для меренги
- Белки – 3 шт.
- Сахар – 1 ст.
- Орехи рубленые
Способ приготовления
1. Готовим тесто. Смешиваем все ингредиенты и обходим до однородности. Тесто должно получиться, как на вареники.
2. Раскатываем тесто в тонкий слой и нарезаем, как на макароны.
3. Выпекаем до золотистости при 150 градусах.
4. Готовим меренг. Белки взбиваем с сахаром до стойких пиков.
5. Добавляем нарезанные орешки и измельченные макароны.
6. Выкладываем на противень и просушиваем в течение часа при 130 градусах.
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