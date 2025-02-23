Вкусное печенье 'Ежики': рецепт с привкусом детства

Печенье "Ежики" хорошо знакомо нам с детства. Нежный, ненавязчивый вкус десерта прекрасно сочетается с чаем или кофе.

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Как выяснилось, такое печенье совсем не сложно приготовить дома самостоятельно. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником

Ингредиенты для теста

Желток – 3 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Мука – 200-300 гр.

Ингредиенты для меренги

Белки – 3 шт.

Сахар – 1 ст.

Орехи рубленые

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Смешиваем все ингредиенты и обходим до однородности. Тесто должно получиться, как на вареники.

2. Раскатываем тесто в тонкий слой и нарезаем, как на макароны.

3. Выпекаем до золотистости при 150 градусах.

4. Готовим меренг. Белки взбиваем с сахаром до стойких пиков.

5. Добавляем нарезанные орешки и измельченные макароны.

6. Выкладываем на противень и просушиваем в течение часа при 130 градусах.

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