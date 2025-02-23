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Вкусное печенье "Ежики": рецепт с привкусом детства

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
54
Вкусное печенье 'Ежики': рецепт с привкусом детства

Печенье "Ежики" хорошо знакомо нам с детства. Нежный, ненавязчивый вкус десерта прекрасно сочетается с чаем или кофе.

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Как выяснилось, такое печенье совсем не сложно приготовить дома самостоятельно. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником

Вкусное печенье "Ежики": рецепт с привкусом детства

Ингредиенты для теста

  • Желток – 3 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Мука – 200-300 гр.

Ингредиенты для меренги

  • Белки – 3 шт.
  • Сахар – 1 ст.
  • Орехи рубленые

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Смешиваем все ингредиенты и обходим до однородности. Тесто должно получиться, как на вареники.

Вкусное печенье "Ежики": рецепт с привкусом детства

2. Раскатываем тесто в тонкий слой и нарезаем, как на макароны.

3. Выпекаем до золотистости при 150 градусах.

Вкусное печенье "Ежики": рецепт с привкусом детства

4. Готовим меренг. Белки взбиваем с сахаром до стойких пиков.

5. Добавляем нарезанные орешки и измельченные макароны.

Вкусное печенье "Ежики": рецепт с привкусом детства

6. Выкладываем на противень и просушиваем в течение часа при 130 градусах.

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