Нежный печеночный паштет с вишневым конфитюром: вкусная намазка на каждый день
Паштет – это отличная идея, когда хочется удивить гостей изящной закуской. Такой тем блюда готовится из простых ингредиентов, но способен поразить вкусом в самое сердечко.
Фудблогер Ирина Харчишина в Instagram показала, как она готовит печеночный паштет. В сочетании с вишневым конфитюром это блюдо приобретает просто невероятный вкус.
Ингредиенты
- Печень куриная – 500 гр.
- Лук – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль
- Перец
- Сливочное масло – 50 гр.
- Сливки – 100 мл
- Вишня – 400 гр.
- Сахар – 2 ст.л.
- Агар-агар – 5 гр.
- Гренки
Способ приготовления
1. Печень, лук, яблоко и морковь выкладываем в форму для запекания.
2. Добавляем соль, перец, сливочное масло и сливки. Выпекаем в течение часа при 180 градусах. Перебиваем блендером до однородности.
3. Вишни без косточек совмещаем с сахаром в кастрюле и провариваем до загущения. Добавляем агар-агар и снова перемешиваем. Перебиваем блендером.
4. 2 ст.л.паштета кладем в пищевую пленку и заворачиваем, образуя шарик-цветочек. Отправляем в морозильную камеру на 1 час.
5. Снимаем пленку, поливаем конфитюром и подаем к столу с гренками.
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