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Нежный печеночный паштет с вишневым конфитюром: вкусная намазка на каждый день

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
195
Нежный печеночный паштет с вишневым конфитюром: вкусная намазка на каждый день

Паштет – это отличная идея, когда хочется удивить гостей изящной закуской. Такой тем блюда готовится из простых ингредиентов, но способен поразить вкусом в самое сердечко.

Видео дня

Фудблогер Ирина Харчишина в Instagram показала, как она готовит печеночный паштет. В сочетании с вишневым конфитюром это блюдо приобретает просто невероятный вкус.

Нежный печеночный паштет с вишневым конфитюром: вкусная намазка на каждый день

Ингредиенты

  • Печень куриная – 500 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Сливочное масло – 50 гр.
  • Сливки – 100 мл
  • Вишня – 400 гр.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Агар-агар – 5 гр.
  • Гренки

Способ приготовления

1. Печень, лук, яблоко и морковь выкладываем в форму для запекания.

2. Добавляем соль, перец, сливочное масло и сливки. Выпекаем в течение часа при 180 градусах. Перебиваем блендером до однородности.

Нежный печеночный паштет с вишневым конфитюром: вкусная намазка на каждый день

3. Вишни без косточек совмещаем с сахаром в кастрюле и провариваем до загущения. Добавляем агар-агар и снова перемешиваем. Перебиваем блендером.

Нежный печеночный паштет с вишневым конфитюром: вкусная намазка на каждый день

4. 2 ст.л.паштета кладем в пищевую пленку и заворачиваем, образуя шарик-цветочек. Отправляем в морозильную камеру на 1 час.

5. Снимаем пленку, поливаем конфитюром и подаем к столу с гренками.

Нежный печеночный паштет с вишневым конфитюром: вкусная намазка на каждый день

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