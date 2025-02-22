Нежный печеночный паштет с вишневым конфитюром: вкусная намазка на каждый день

Паштет – это отличная идея, когда хочется удивить гостей изящной закуской. Такой тем блюда готовится из простых ингредиентов, но способен поразить вкусом в самое сердечко.

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Фудблогер Ирина Харчишина в Instagram показала, как она готовит печеночный паштет. В сочетании с вишневым конфитюром это блюдо приобретает просто невероятный вкус.

Ингредиенты

Печень куриная – 500 гр.

Лук – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль

Перец

Сливочное масло – 50 гр.

Сливки – 100 мл

Вишня – 400 гр.

Сахар – 2 ст.л.

Агар-агар – 5 гр.

Гренки

Способ приготовления

1. Печень, лук, яблоко и морковь выкладываем в форму для запекания.

2. Добавляем соль, перец, сливочное масло и сливки. Выпекаем в течение часа при 180 градусах. Перебиваем блендером до однородности.

3. Вишни без косточек совмещаем с сахаром в кастрюле и провариваем до загущения. Добавляем агар-агар и снова перемешиваем. Перебиваем блендером.

4. 2 ст.л.паштета кладем в пищевую пленку и заворачиваем, образуя шарик-цветочек. Отправляем в морозильную камеру на 1 час.

5. Снимаем пленку, поливаем конфитюром и подаем к столу с гренками.

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