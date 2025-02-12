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Какие iPhone выйдут в 2025 году: полный список

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
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Какие iPhone выйдут в 2025 году: полный список

Apple продолжает выпускать новые модели iPhone, и 2025 год обещает быть насыщенным релизами. Компания представит пять новых устройств, охватывающих разные ценовые категории и функциональные возможности.

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Больше всего привлечет новый iPhone SE, а также модель iPhone 17, которая будет доступна в нескольких вариантах. Все эти новинки имеют значительные усовершенствования, касающиеся как дизайна, так и технологий, отмечают в MacStories.

iPhone SE 4

Одним из самых больших изменений станет выпуск iPhone SE 4, бюджетной модели, которая получит много флагманских функций. Новинка будет оборудована чипом A18, 8 Гб оперативной памяти, а также обновленной основной камерой на 48 МП. Кроме того, iPhone SE 4 станет первым устройством от Apple, которое будет иметь собственный модем 5G, что значительно улучшит подключение к сетям. Ожидается, что новинка также получит порт USB-C вместо традиционного Lightning.

Какие iPhone выйдут в 2025 году: полный список

iPhone 17 Air

Еще одним интересным релизом станет iPhone 17 Air, модель, которая заменит iPhone Plus. Этот смартфон будет самым тонким в линейке Apple, с ультратонким дизайном и новым размером дисплея, объединяющим лучшие черты iPhone Pro и стандартной модели. Устройство оснащено чипом A19 и 8 Гб оперативной памяти, а также поддерживает дисплей с высокой частотой обновления и собственный модем 5G от Apple.

Какие iPhone выйдут в 2025 году: полный список

iPhone 17 Pro

Этот смартфон также не оставит безразличными фанатов бренда. От предшественника модель получит некоторые изменения в дизайне: новую раму из алюминия вместо титана и переделанный выступ камеры. Однако главным преимуществом станет чип A19 Pro и 12 Гб оперативной памяти, что сделает смартфон одним из самых мощных в серии. Также улучшена передняя камера, которая теперь будет иметь разрешение 24 МП, что повысит качество селфи.

Какие iPhone выйдут в 2025 году: полный список

iPhone 17 Pro Max

Что касается iPhone 17 Pro Max, то эта модель традиционно будет лучшей в линейке. Она получит все функции Pro, но с улучшенным временем автономной работы благодаря большой батарее. Кроме того, есть слухи, что Pro Max будет иметь меньший Dynamic Island, хотя детали этого изменения пока не подтверждены. Также можно ожидать усовершенствования в камере, что позволит получать еще лучшие снимки.

Какие iPhone выйдут в 2025 году: полный список

iPhone 17

Он завершит модельный ряд в 2025 году. Это устройство, хоть и будет базовым вариантом, все же получит немало интересных обновлений, в том числе новый чип A19, улучшенную фронтальную камеру и 8 ГБ оперативной памяти. Несмотря на это, основное внимание будет уделено линейке Air и Pro, которые будут включать новые технологии, такие как 5G модем собственного производства Apple и дисплеи с высокой частотой обновления.

Какие iPhone выйдут в 2025 году: полный список

Модель iPhone SE 4 станет одним из самых доступных вариантов для тех, кто не готов тратить много денег, но хочет получить надежный смартфон с актуальными технологиями. Другие модели, такие как iPhone 17 Air, смогут привлечь тех, кто ищет стильное и мощное устройство среднего уровня, а iPhone 17 Pro и Pro Max удовлетворят даже самых взыскательных пользователей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Apple приняли решение убрать у iPhone кнопку, которая была в смартфонах на протяжении 18 лет.

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