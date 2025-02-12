Какие iPhone выйдут в 2025 году: полный список

Apple продолжает выпускать новые модели iPhone, и 2025 год обещает быть насыщенным релизами. Компания представит пять новых устройств, охватывающих разные ценовые категории и функциональные возможности.

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Больше всего привлечет новый iPhone SE, а также модель iPhone 17, которая будет доступна в нескольких вариантах. Все эти новинки имеют значительные усовершенствования, касающиеся как дизайна, так и технологий, отмечают в MacStories.

iPhone SE 4

Одним из самых больших изменений станет выпуск iPhone SE 4, бюджетной модели, которая получит много флагманских функций. Новинка будет оборудована чипом A18, 8 Гб оперативной памяти, а также обновленной основной камерой на 48 МП. Кроме того, iPhone SE 4 станет первым устройством от Apple, которое будет иметь собственный модем 5G, что значительно улучшит подключение к сетям. Ожидается, что новинка также получит порт USB-C вместо традиционного Lightning.

iPhone 17 Air

Еще одним интересным релизом станет iPhone 17 Air, модель, которая заменит iPhone Plus. Этот смартфон будет самым тонким в линейке Apple, с ультратонким дизайном и новым размером дисплея, объединяющим лучшие черты iPhone Pro и стандартной модели. Устройство оснащено чипом A19 и 8 Гб оперативной памяти, а также поддерживает дисплей с высокой частотой обновления и собственный модем 5G от Apple.

iPhone 17 Pro

Этот смартфон также не оставит безразличными фанатов бренда. От предшественника модель получит некоторые изменения в дизайне: новую раму из алюминия вместо титана и переделанный выступ камеры. Однако главным преимуществом станет чип A19 Pro и 12 Гб оперативной памяти, что сделает смартфон одним из самых мощных в серии. Также улучшена передняя камера, которая теперь будет иметь разрешение 24 МП, что повысит качество селфи.

iPhone 17 Pro Max

Что касается iPhone 17 Pro Max, то эта модель традиционно будет лучшей в линейке. Она получит все функции Pro, но с улучшенным временем автономной работы благодаря большой батарее. Кроме того, есть слухи, что Pro Max будет иметь меньший Dynamic Island, хотя детали этого изменения пока не подтверждены. Также можно ожидать усовершенствования в камере, что позволит получать еще лучшие снимки.

iPhone 17

Он завершит модельный ряд в 2025 году. Это устройство, хоть и будет базовым вариантом, все же получит немало интересных обновлений, в том числе новый чип A19, улучшенную фронтальную камеру и 8 ГБ оперативной памяти. Несмотря на это, основное внимание будет уделено линейке Air и Pro, которые будут включать новые технологии, такие как 5G модем собственного производства Apple и дисплеи с высокой частотой обновления.

Модель iPhone SE 4 станет одним из самых доступных вариантов для тех, кто не готов тратить много денег, но хочет получить надежный смартфон с актуальными технологиями. Другие модели, такие как iPhone 17 Air, смогут привлечь тех, кто ищет стильное и мощное устройство среднего уровня, а iPhone 17 Pro и Pro Max удовлетворят даже самых взыскательных пользователей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Apple приняли решение убрать у iPhone кнопку, которая была в смартфонах на протяжении 18 лет.

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