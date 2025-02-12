В марте стартуют съемки фильма 'Мстители: Судный день': что известно о сюжете

После шести лет ожиданий фанатов компания Marvel наконец-то анонсировала начало съемок следующей части саги о "Мстителях". Фильм "Мстители: Судный день" станет одним из величайших событий в кинематографической вселенной Marvel, а фанаты с нетерпением ждут новых приключений своих любимых героев.

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Основные съемки стартуют уже в марте этого года в Англии и режиссерами фильма, как и предыдущих частей, будут Джо и Энтони Руссо. Они возвращаются к своим любимым героям в роли режиссеров "Мстители: Судный день".

Они уже работали над такими хитами, как "Капитан Америка: Зимний солдат", "Капитан Америка: Гражданская война", а также "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Вдвоем они продолжат развивать сагу о супергероях, создавая огромную кинематографическую вселенную, пишет ComicBookMovie.

Новые персонажи и неожиданные возвращения

Одним из самых больших неожиданностей стала новость об участии Роберта Дауни-младшего в фильме, хотя он не сыграет Тони Старка, как это было в предыдущих частях. На этот раз актер превратится в Доктора Дума, одного из величайших злодеев в комиксах Marvel. Это открывает новые возможности для развития сюжета в рамках мультимировых историй.

Среди возвращающихся актеров – Энтони Маки, который вновь сыграет Сэма Уилсона (Капитана Америку), Бенедикт Камбербетч в роли Доктора Стрэнджа, а также Хейли Этвелл как Пегги Картер. К тому же многие актеры из будущего фильма "Thunderbolts" также появятся в фильме "Мстители: Судный день", среди которых Себастьян Стэн, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и т.д.

Фантастическая четверка на горизонте

Не менее важной частью фильма станут персонажи из "Фантастической четверки", в частности Педро Паскаль (Рид Ричардс / Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Сьюзен Сторм / Женщина-невидимка), Джозеф Квинн (Джонни Шторм / Человек-факел) и Эбон Мок. Учитывая связь Доктора Дума с "Фантастической четверкой", фанаты надеются на интересные перекрестные сюжеты между этими двумя вселенными.

Слухи о возвращении Криса Эванса

Упоминания о возможном камбэке Крисе Эвансе в роли Капитана Америки вызвали много разговоров среди фанатов. Однако сам актер опроверг эти слухи, заявив, что не вернется к этой роли. Хотя недавно было много подобных случаев, когда актеры сначала отрицали свое участие в больших фильмах, такие как Тоби Магвайр и Эндрю Гарфилд в "Человек-паук: Дороги домой нет".

Сюжет фильма "Мстители: Судный день"

Изначально сюжет фильма был направлен на противостояние супергероев персонажу Джонатана Мейджорса Кангу Завоевателю. Однако после серьезных обвинений в сторону актера Marvel решила сменить основного антагониста, и роль злодея в последующих частях саги теперь исполняет Доктор Дум. Эти перемены обещают кардинальные повороты в сюжете и новые испытания для наших героев.

Ожидается, что фильм "Мстители: Судный день" продолжит развивать тему вторжения и слияния реальностей. Это может привести к масштабной мультиуниверсальной войне, которая станет кульминацией нового этапа в истории MCU. Зрители смогут увидеть, как разные миры соединяются и создают новые угрозы для героев Земли.

Дата выхода новых "Мстителей"

"Мстители: Судный день" выйдет в кинотеатры 1 мая 2026 года. Следом за ним, в 2027 году, зрители увидят еще одну часть, "Мстители: Тайные войны", которая, вероятно, станет продолжением эпической борьбы на грани мультивселенных.

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