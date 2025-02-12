Очень вкусный и полезный салат из фиолетовой капусты: рецепт блюда для ужина
Фиолетовая капуста является очень полезных овощем, который идеально подойдет для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что краснокочанная капуста содержит в 10 раз больше витамина А, чем белокочанная.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты, с сухариками и яблоком.
Ингредиенты:
- Фиолетовая капуста – 350 г
- Яблоко – 1 шт.
- Хлеб – 100 г
Заправка:
- Йогурт – 3 ст.л.
- Майонез – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Укроп измельченный – 2 ст.л.
- Масло – 30 мл
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинкуйте и разомните, чтобы стала мягче.
2. Хлеб нарежьте на небольшие кубики, полейте растительным маслом, поставьте в духовку или поджарьте на сковороде.
3. Яблоко очистите и порежьте на маленькие кубики.
4. Смешайте все ингредиенты для заправки и вылейте в капусту. Добавьте яблоко и перед подачей сухариков.
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