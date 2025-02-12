Очень вкусный и полезный салат из фиолетовой капусты: рецепт блюда для ужина

Фиолетовая капуста является очень полезных овощем, который идеально подойдет для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что краснокочанная капуста содержит в 10 раз больше витамина А, чем белокочанная.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты, с сухариками и яблоком.

Ингредиенты:

Фиолетовая капуста – 350 г

Яблоко – 1 шт.

Хлеб – 100 г

Заправка:

Йогурт – 3 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик

Сок лимона – 1/2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Укроп измельченный – 2 ст.л.

Масло – 30 мл

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинкуйте и разомните, чтобы стала мягче.

2. Хлеб нарежьте на небольшие кубики, полейте растительным маслом, поставьте в духовку или поджарьте на сковороде.

3. Яблоко очистите и порежьте на маленькие кубики.

4. Смешайте все ингредиенты для заправки и вылейте в капусту. Добавьте яблоко и перед подачей сухариков.

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