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Очень вкусный и полезный салат из фиолетовой капусты: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт салата

Фиолетовая капуста является очень полезных овощем, который идеально подойдет для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что краснокочанная капуста содержит в 10 раз больше витамина А, чем белокочанная.

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Вкусный салат из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты, с сухариками и яблоком.

Что приготовить из капусты

Ингредиенты:

  • Фиолетовая капуста – 350 г
  • Яблоко – 1 шт.
  • Хлеб – 100 г

Заправка:

  • Йогурт – 3 ст.л.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Сок лимона – 1/2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Укроп измельченный – 2 ст.л.
  • Масло – 30 мл

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинкуйте и разомните, чтобы стала мягче.

Капуста для салата

2. Хлеб нарежьте на небольшие кубики, полейте растительным маслом, поставьте в духовку или поджарьте на сковороде.

Сухарики для блюда

3. Яблоко очистите и порежьте на маленькие кубики.

Приготовление салата

4. Смешайте все ингредиенты для заправки и вылейте в капусту. Добавьте яблоко и перед подачей сухариков.

Готовый салат

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