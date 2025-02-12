Дорого и празднично: новый маникюр Кейт Хадсон вызвал восторг в сети

С момента своего изобретения в 1970-х годах французский маникюр прошел большой путь и даже успел стать определенным клише в дизайне ногтей. Впрочем, знаменитостям и их мастерам до сих пор есть что сказать здесь.

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Так, актриса Кейт Хадсон на прошлой церемонии вручения наград Critics' Choice Awards продемонстрировала креативный и яркий френч. Им похвасталась в своем Instagram ее маникюрша Бритни Бойс, которая также работает с Ким Кардашьян и Меган Фокс.

Бойс создала для своей звездной клиентки маникюр с основой, похожей на стекло. А вот кончики удлиненных ногтей сделали объемными и металлизированными.

Для создания образа мастерица использовала бледно-розовый гель-лак с эффектом кошачьего глаза, а затем нанесла модный в этом сезоне магнитный гель. Напоследок же провела тонкие золотистые полоски на кончиках, которые стали также объемным акцентом маникюра. Конечно, Бойс закрепила все прозрачным топом. Сочетание металлического нейтрального магнитного оттенка с розовым золотом и хромом получилось неожиданным и весьма эффектным.

Такой маникюр Хадсон подкрепила большим количеством фантазийных золотых перстней с бриллиантами. Образ получился роскошным и стал настоящим украшением лука на основе элегантного черного платья, которое надела для этого выхода актриса.

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