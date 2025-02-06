Какой маникюр стоит попробовать в 2025 году: самые лучшие идеи от звезд

Даже если вы будете постоянно менять цвет и финиш своего маникюра, соблюдение одного и того же стиля может превратить его в довольно скучную бьюти-рутину. В то время как современные тренды предлагают немало интересного для ваших экспериментов.

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Издание Teen Vogue собрало семь трендов, которые будут на пике популярности в 2025 году. Они помогут превратить дизайн ногтей в нечто интересное и креативное. Каждый из них заслуживает того, чтобы испытать его.

Магнитные ногти

Популярные в нулевых лаки с частицами, реагирующими на магнит, снова в ходу. Независимо от того, выберете ли вы блестки или хром, магнитный лак позволит вам попробовать разные узоры и создать массу дизайнов – от сдержанных до безумных. Одним из самых трендовых является эффект "кошачий глаз", который сейчас является абсолютным фаворитом у звезд.

Максимализм

Выходы Синтии Эриво на красную дорожку в рамках промокампании фильма "Чародейка" каждый раз превращались в сенсацию именно из-за ее максималистского маникюра. Актриса создавала что-то новое, оформляя свои длинные ногти разными оттенками цветов, блестками и 3D-элементами. Ее образы вдохновили многих на самовыражение через маникюр. И этот тренд сохранится в 2025 году. Позвольте себе пофантазировать и создать ногти, которые станут мини-скульптурой, а не просто маникюром.

Обратный френч

Классический французский маникюр – это хоть и элегантный вариант дизайна ногтей, однако его делают настолько часто, что один его вид заставляет зевать. Поэтому в этом году сделайте что-нибудь неожиданное – перевентите его вверх дном. Френч этого года также концентрируется на кончиках ногтей, но при этом рисует полумесяц в другую сторону, что имеет весьма авангардный вид. При этом вы можете пойти дальше и добавить на свои ногти какие-нибудь 3D-элементы или инвертировать цвета. Словом, экспериментируйте.

3D-орнаменты

Плоские ногти в этом году уже не актуальны. Нынешним трендом является оформление ногтевой пластины любыми объемными элементами. Это могут быть тонкие акценты, как миниатюрные жемчужины, хромированные детали или просто крошечные точки того же цвета, что и остальное покрытие. Это идеальный способ оживить классический образ, не выходя за рамки. Конечно, в фаворе остаются стразы и блестящие камни для маникюра.

Глубокий вишневый

Темный маникюр – бессмертная классика, которая просто время от времени приобретает новые формы. Самый популярный темный цвет этого года – это глубокий вишневый. Он подходит буквально под все и идет любой форме ногтей, включая короткие. Хотите его чем-нибудь дополнить? Завершите маникюр ультраглянцевым покрытием или добавьте небольшие объемные элементы.

Темно-синий

Все оттенки темно-синего цвета сейчас приобретают невероятную популярность. Как и вишневый, этот цвет является классикой, позволяющей добавить яркости в ваш образ, не выходя за рамки элегантности. Соедините темно-синий цвет с магнитным эффектом, добавьте немного 3D-элементов или сделайте на кончике обратный френч – комбинируйте этот цвет с предыдущими трендами, чтобы добиться еще более впечатляющего эффекта.

Нежный розовый

Пусть стиль барбикор остался в 2023 году, когда вышел фильм Барби, некоторые элементы этого стиля до сих пор с нами. Розовые ногти никогда не выйдут из моды, ведь это простой, но эффектный маникюр, позволяющий легко придать рукам ухоженный вид и при этом вписывающийся в любой образ. Маленький лайфхак – в этом году считается особым шиком, если цвет розовых ногтей будет идеально совпадать с цветом ваших румян.

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