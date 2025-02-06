Netflix экранизирует 'Хроники Нарнии': все о новом фильме

В нулевых годах настоящим кинособытием стала экранизация фэнтези-романов из цикла "Хроники Нарнии" британского писателя Клайва Стейплза Льюиса. Впрочем, развитие франшизы остановилось после выхода третьего фильма "Хроники Нарнии: Покоритель зари".

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Судя по всему, вернуть проект к жизни стремится стриминговая платформа Netflix. Ресурс CBN собрал все, что известно о будущем фильме по "Хроникам Нарнии".

Так ожидается, что соавтором сценария и режиссером двух фильмов по книгам К. Ст. Льюиса станет постановщица "Брачной истории" и "Барби" Грета Гервиг. Известно, что ее кандидатуру утвердили еще в 2023 году – перед выходом суперуспешного фильма о кукле Барби.

Также на британских платформах для кастинга уже появилось сообщение о поиске актеров для проекта. В Великобритании ищут юные таланты на главные роли в будущем фильме. Номинированная на премию BAFTA кастинг-директор Нина Голд, как сообщается, ищет "двух детей, мальчика и девочку, для исполнения ролей персонажей в возрасте 10 или 11 лет". Известно, что именно Голд подбирала каст для "Покорителя зари", вышедшего в 2010 году.

То, что команада фильма ищет на главные роли именно мальчика и девочку, может намекать на то, что следующей может получить экранизацию седьмая часть "Хроник Нарнии", которая имеет подзаголовок "Племянник чародея". Эта часть хронологически является приквелом всей истории и рассказывает о том, как 12-летний Дигори и 11-летняя Полли находят в лесу портал в волшебный мир.

Между тем издание Collider опубликовало слова британского актера Джейсона Айзекса, тоже намекнувшего на подготовку к съемкам адаптации "Племянника чародея". По некоторым данным, репетиционный и съемочный период должны продлиться с июня и до конца 2025 года. Также в прессе появлялись слухи, что Netflix ведет переговоры о выходе своей версии "Хроник Нарнии" в кинотеатрах IMAX, что достаточно нетипично, ведь политика платформы не предполагает кинотеатральный релиз ее проектов.

Приблизительных сроков выхода экранизации "Хроник Нарнии" от Netflix пока нет. Только агентство Bloomberg писало о планах сервиса выпустить ленту к Рождеству в 2026 году.

Первые три фильма о Нарнии — "Лев, колдунья и платяной шкаф", "Принц Каспиан" и "Покоритель зари" вышли соответственно в 2005, 2008 и 2010 годах. В общей сложности они собрали 1,5 миллиарда долларов в мировом прокате.

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