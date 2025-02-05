'Баффи – победительница вампиров' получит продолжение: что известно о перезапуске сериала

Культовый сериал "Баффи – победительница вампиров" получает продолжение, разрабатываемое для стримингового сервиса Hulu. Проект будет отличаться от оригинала, но он будет оставаться частью более широкой вселенной Баффи.

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Новые серии разрабатывают сценаристки Нора и Лилла Цукерман, известные своей работой в сериалах Poker Face и Fringe. Кроме этого, режиссерское кресло займет обладательница премии "Оскар" Хлоя Чжао, чья предыдущая работа включает "Страну кочевников" и "Вечных", пишет The Hollywood Reporter.

Несмотря на многочисленные слухи, Hulu и 20th Television воздерживаются от комментариев по поводу подробностей нового проекта. Однако уже известно, что центральной фигурой будет не Баффи Саммерс в исполнении Сары Мишель Геллар.

Вместо этого сюжет сосредоточится на новой младшей убийце, а сам Геллар не будет играть главную роль. Это решение становится логическим развитием событий после финала оригинального шоу, где количество потенциальных убийц вампиров было значительно увеличено.

Несмотря на это сама Сара Мишель Геллар изменила свое отношение к перезапуску. После долгого периода отказов от идеи возвращения к роли Баффи актриса заявила, что теперь готова пересмотреть свое решение. В декабрьском интервью она отметила, что ранее была против идеи съемки продолжения сериала, но теперь, наблюдая за успехом перезагрузок сериалов, таких как "Секс в большом городе" и "Декстера", она готова рассмотреть возможность участия.

Это уже вторая попытка перезапустить Баффи после того, как в 2018 году 20th Television работала над проектом с участием Моники Оусу-Брин и Джосса Уидона. Тогда, однако, этот проект так и не вышел на экран, учитывая многочисленные проблемы в процессе разработки. Стоит отметить, что Джосс Уидон, который был главным создателем оригинального шоу, не будет участвовать в новом проекте, поскольку его имя стало ассоциироваться с рядом скандалов по поводу жестокого отношения к актерам.

Цукерман и Чжао будут выступать исполнительными продюсерами перезапуска, а также присоединятся к процессу и некоторые из оригинальных продюсеров. Так, работавшие над первым шоу Гейл Берман, Фран и Каз Кузуи тоже появятся в роли продюсеров этого проекта. Сериал обещает стать интересным дополнением к уже существующей франшизе.

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