Когда выйдет четвертый сезон 'Сладких магнолий' на Netflix: дата и трейлер

Популярный драматический сериал от Netflix "Сладкие магнолии" порой сравнивают с хитовыми "Девочками Гилмор". И совсем скоро он получит свое продолжение.

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На официальном YouTube-канале стриминга был опубликован трейлер 4 сезона шоу. Также была объявлена дата выхода новых серий – они появятся на платформе уже в четверг, 6 февраля.

Шоураннер проекта Шерил Дж. Андерсон пообещала в будущих эпизодах "повороты романтики, сложность дружбы, возникающие в жизни неожиданности, и то, как все это делает нас более благодарными за людей, которые нас любят, людей, которые борются за нас и с нами, и людей, которые могут заставить нас смеяться".

Судя по трейлеру, главные героини шоу – три подруги Хелен, Мэдди и Дана, которые зовут друг друга "сладкими магнолиями", переживут в новых эпизодах несколько праздников и немало эмоциональных и погодных бурь. Зрителей ожидают празднования Рождества и Хэллоуина, ураган и его последствия и события, которые помогут подругам еще лучше найти общий язык.

Кроме преодоления перипетий своей романтической жизни, трио главных героинь также должно столкнуться со старыми врагами, потерей большой любви и болезненным переходом от старых мечтаний к новым, говорят создатели шоу. Мужчины в их жизни при этом будут преследовать собственные амбиции, в то время как их дети-подростки будут делать непростые шаги к взрослой жизни.

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