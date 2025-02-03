Названа дата выхода третьего сезона сериала 'Джинни и Джорджия'

Комедийно-драматический сериал Netflix "Джинни и Джорджия" неизменно входит в списки самых успешных проектов платформы. Неудивительно, что поклонники так ждут выхода новых серий.

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И стриминг наконец-то объявил, когда станут доступными эпизоды третьего сезона. В своих соцсетях Netflix назвал датой премьеры 5 июня. И поделился первыми кадрами из него.

Судя по кадрам, опубликованным Netflix, Джорджия в третьем сезоне наконец столкнется с серьезными последствиями своих необдуманных решений. На одном из фото мы видим ее за решеткой, тогда как второе изображает взволнованных Джинни и ее брата Остина в зале суда. Трейлера у новой части сериала пока нет.

Шоу рассказывает об отношениях 15-летней Джинни Миллер с ее 30-летней матерью Джорджией после того, как им пришлось переехать в один из городков Новой Англии. Джорджия каждый раз меняет место жительства, когда в ее жизни случается что-нибудь плохое. Из-за такой стратегии избегания ее дочери приходится каждый раз приспосабливаться к новым условиям и находить новых друзей, что делает ее более зрелой и взрослой, чем ее мать.

Сериал строится вокруг отношений матери и дочери. А вдобавок поднимает темы взросления, психического здоровья, родственных отношений и насилия. Критики похвалили шоу за смелый подход к этим темам, а также за объемных персонажей и достоверную передачу подростковых переживаний.

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