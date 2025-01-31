Лучшие сериалы февраля: какие новинки достойны внимания

Февраль обещает быть насыщенным сериальными премьерами, которые стоит посмотреть. Среди них — третий сезон популярного сериала "Белый лотос", жуткий триллер Netflix "Кассандра" об умной домашней помощнице и эпическом блокбастере "Дом Давида", который погрузит нас в библейскую историю царя Давида.

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Кроме того, зрители смогут насладиться новыми сериями "Форс-мажоров" и драмой "Токсичный город", рассказывающей о страшном экологическом скандале. В феврале ожидает множество интересных новинок, которые нельзя пропустить.

"Токсичный город" (TOXIC TOWN)

Британский сериал выйдет на Netflix 27 февраля 2025 года. Сюжет сериала сосредоточен на скандале 2009 года вокруг металлургического завода в Корбе, где токсичные отходы привели к порокам развития новорожденных детей.

Корби — это город в Нортгемптоншире, где когда-то был закрывшийся в 1981 году металлургический завод, но не раньше, чем там было составлено огромное количество токсичных отходов. Усилия по вывозу отходов привели к загрязнению населенными пунктами и общинами, что повлияло на местных жителей и их здоровье. Ущерб окружающей среде привел к врожденным порокам, причем количество людей в Корбе, которые рождаются с пороками конечностей, значительно превышало среднее.

Это история об обществе, в центре которой — три матери, вступающие в борьбу за справедливость.

"Белый лотос" (The White Lotus, третий сезон)

Третий сезон сериала "Белый лотос" возвращается 16 февраля 2025 года, и в этот раз действие сериала будет разворачиваться в Таиланде. Как и в предыдущие сезоны, новая часть вновь представит группу гостей и персонала, среди которых вернется Наташа Ротвелл в роли Белинды Линдси, а также новые лица, в частности Керри Кун, Уолтон Гоггинс и Паркер Поузи.

События пройдут в роскошном отеле Four Seasons Koh Samui на острове Самуи, где снимаются сценки на фоне экзотических пейзажей и богатой культуры Таиланда. Сериал обещает продолжить традицию интригующих сюжетных линий и изысканного визуального стиля, уже ставшего фирменным для франшизы.

"Форс-мажоры: Лос-Анджелес" (Suits LA)

Это спин-офф популярного юридического сериала, переносящего зрителей на Западное побережье США. В новом шоу главный герой, бывший федеральный прокурор Нью-Йорка Тед Блэк, переезжает в Лос-Анджелес, чтобы основать собственную юридическую фирму. Его клиенты — богатые и влиятельные люди, и с самого начала Тед сталкивается с финансовыми трудностями и моральными дилеммами.

Сериал сохраняет стиль оригинальных "Форс-мажоров", сочетая элементы дорогостоящего образа жизни, роскошных авто и элитных судебных расследований. В центре сюжета – не только правовые баталии, но и личные конфликты, появляющиеся на пути Теда. Лос-Анджелес с его гламуром и напряженными отношениями является идеальным фоном для развертывания сложных сюжетных линий. Премьера сериала состоится 23 февраля на NBC.

"Нулевой день" (Day Zero)

Этот новый сериал выйдет на Netflix 20 февраля, он рассказывает о бывшем президенте США Джордже Маллене, роль которого исполняет Роберт Де Ниро. После мощной кибератаки, разрушившей инфраструктуру страны и приведшей к многочисленным жертвам, Маллен возглавляет специальную комиссию для расследования катастрофы. В ходе расследования он сталкивается с многочисленными теориями заговора, среди которых может скрываться правда о том, кто стоит за атакой.

Известный режиссер Эрик Ньюман, создатель "Нарко", олицетворяет эту увлекательную историю, сочетая элементы политического триллера и технологического апокалипсиса. Сериал обещает поразить любителей теорий заговора и подарить Роберту Де Ниро одну из его первых главных ролей в сериале.

"Тысячи ударов" (A Thousand Blows)

Стартует 21 февраля. Это британский исторический драмедийный сериал, созданный Стивеном Найтом, рассказывающий о преступном синдикате "Сорок слонов" в Лондоне, состоявшем исключительно из женщин и специализировавшемся на кражах в магазинах на рубеже 19–20 веков.

Сюжет сосредоточен на двух приехавших из Ямайки друзьях, Езекии и Алеке, оказавшихся в сложных условиях Ист-Энда викторианского Лондона. Они вступают в противостояние с Шугаром Гудсоном, опасным боксером-ветераном.

Главные роли исполняют Малахи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Фрэнсис Лавхолл и другие.

"Кассандра" (Cassandra)

Немецкий психологический триллер выйдет на Netflix 6 февраля. Он рассказывает историю семьи, которая заселяется в винтажный "умный" дом, контролируемый виртуальной помощницей, готовой пойти на все, чтобы удержать жильцов.

Технологический прогресс и элементы кибернетики сливаются в напряженную атмосферу, где с каждым шагом предел между реальностью и искусственным интеллектом стирается.

Главные роли исполняют Лавиния Уилсон, Мина Тандер и Микаэль Кламмер. Сериал имеет элементы триллера и психологической драмы, выводя зрителя на край сложных нравственных и напряженных ситуаций. В нем также рассматриваются вопросы контроля технологий и влияния искусственного интеллекта на жизнь людей.

"Дом Давида" (House of David)

Американский исторический драматический сериал, созданный Джоном Эрвином для Amazon Prime Video. Сериал повествует о жизни Давида, царя древнего Израиля и Иудеи, и его правления как третьего царя Объединенной монархии. Главную роль в сериале играет Майкл Искандер, который сыграет Давида, а также в ролях царя Саула, царицы Ахиноам и Сэмюэла – Али Сулиман, Аэлет Зурер и Стивен Лэнг соответственно.

Съемки сериала начались в 2024 году в Греции и Калгари, а премьера на Prime Video запланирована на 27 февраля 2025 года. Производством занимается The Wonder Project в сотрудничестве с Amazon MGM Studios.

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