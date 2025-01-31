Совсем скоро: известна дата выхода третьего сезона 'Игры в кальмара'

Еще не утихли обсуждения второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара", как платформа Netflix, для которой он был создан, уже объявила, когда фанатам шоу следует ожидать выхода заключительной его части. И ждать осталось не так много.

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В официальных соцсетях Netflix опубликовал постер последнего сезона "Игры в кальмара" и дату, когда станут доступны новые серии. Это произойдет уже 27 июня.

Слоган сезона: "Приготовься к финальной игре". Каков будет сюжет заключительных эпизодов, не разглашается.

Кроме постера "Игры в кальмара" Netflix также представил украинским пользователям обзорный ролик своих главных проектов на весь 2025 год. Главная героиня видео скучает на совещании, решает развлечь себя просмотром контента платформы и начинает попадать в них сама.

Сначала она оказывается в параллельном мире, как в "Очень странных делах", затем ее начинает преследовать персонал "Игры в кальмара". Далее она взаимодействует со вселенной и героями таких шоу, как "Венздей", "Ведьмак", "Кобра Кай", "Эмили в Париже", "Черное зеркало", "Ты", "Ножи наголо" и так далее. Завершается ролик титрами с названиями проектов, которые Netflix выпустит в 2025 году.

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