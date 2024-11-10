Фильмы и сериалы с атмосферой 'Девочек Гилмор': что посмотреть осенью

Сериал "Девушки Гилмор" от Эми Шерман-Палладино пережил 7 сезонов и 4 специальных эпизода, оставив в сердце фанатов огромный след благодаря остроумным диалогам и хорошо продуманным отношениям между героями. И тем, кто скучает по этой атмосфере, стримингу Netflix, есть что предложить.

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В блоге платформы появилась подборка из 9 сериалов и полнометражных фильмов, которые можно посмотреть прямо сейчас. Все они рассказывают о женской дружбе, школьных годах, романтике и теплых отношениях между персонажами.

Джинни и Джорджия

Героини сериала описывают друг друга так – похожи на девочек Гилмор, но с большим бюстом. И хотя параллели между двумя шоу достаточно яркие, "Джинни и Джорджия" предлагает свою особую увлекательную смесь интриги и черного юмора, которая придает классическим (и, возможно, не очень здоровым) отношениям матери и дочери изюминку 2020-х годов. На Netflix доступны два сезона и еще два на подходе.

Вирджин-Ривер

Когда Мел Монро приезжает в город Вирджин-Ривер, Калифорния, она хочет начать все сначала. Медсестра и акушерка из Лос-Анджелеса переживает личную трагедию и хочет заново построить свою жизнь в новом месте, где ее никто не знает. Оказывается, оставаться анонимом не так-то просто, когда ты новый человек в городе, где все друг друга знают. Угрюмый Вирджин-Ривер имеет все очарование маленького городка Старз-Холлоу, однако носит и криминальный характер. Вы также захотите обменять кофе Люка на виски Джека – привлекательного владельца местного бара, которого играет Мартин Хендерсон. А также погрузиться в его роман с главной героиней.

Моя жизнь с мальчиками Уолтер

Эта история взросления следует за 15-летней Джеки Говард, которая вынуждена оставить свою жизнь на Манхэттене после того, как она потеряла семью в ужасном несчастном случае. Джеки переезжает через всю страну, чтобы поселиться с лучшей подругой своей матери Кэтрин Уолтер. Женщины познакомились в колледже, но теперь Кэтрин живет в небольшом городке Силвер-Фолс, штат Колорадо. Как и Рори, Джеки имеет большую цель – она учится на отлично и полна решимости поступить в Принстон. Со временем героиня узнает, что жизнь в маленьком городке имеет свои прелести, и на самом деле она делит крышу с двумя из них. Речь идет о сыновьях Кэтрин – умнике Алексе и проблемном подростке Коуле.

Сладкие магнолии

Если вам по душе очаровательные городки, этот сериал именно для вас. Шоу сосредоточено на трех лучших подругах, называющих себя "сладкими магнолями": Медди – недавно разведенная мать троих детей, Хелен – амбициозная адвокат, а Дана Сью – выдающаяся шеф-повар. Подруги поддерживают друг друга, строя личную жизнь, отношения и карьеру в Серенити, Южная Каролина. Плюс они объединяют профессиональные усилия, чтобы открыть спа-салон, в точности как лучшие подруги Лорелай и Суки Сент-Джеймс, которые вместе начинают бизнес, открыв Dragonfly Inn в "Девочках Гилмор".

Уборщица

Если "Девочки Гилмор" были эксцентричной комедией о семейных отношениях, то "Уборщица" рассказывает об их драматической стороне. Основанный на трогательных мемуарах Стефани Лэнд "Уборщица: тяжелая работа, низкая оплата и воля матери к выживанию", этот мини-сериал исследует экономические реалии матери-одиночки и сложные пути таких женщин, которые делают все, чтобы подарить любовь своим дочерям. Главные роли здесь играют реальные дочь и мать Маргарет Куолли и Энди МакДауэлл.

Кафедра

Некоторые из самых интересных историй в "Девушках Гилмор" можно наблюдать в 4-7 в сезонах, когда шоу было сосредоточено на студенческой жизни Рори в Йеле. Мини-сериал 2021 года "Кафедра" еще один остроумный взгляд на академическую жизнь. Главную роль здесь играет Сандра О. Она воплощает профессора английского языка, которую только что назначили заведовать кафедрой. Однако ее карьеру ставит под угрозу непутевый бойфренд. "Кафедра" – это одновременно и милый портрет, и жестокий разбор жизни в кампусе. Отдельным украшением сериала стала роль Дэвида Духовны, играющего безумно гипертрофированную версию самого себя.

Всегда будь моим "возможно"

Химия между персонажами, пожалуй, важнейший ингредиент любой романтической комедии. Ее не подделаешь, и Рэндалл Парк и Али Вонг в фильме "Всегда будь моим "возможно" выдают ее сполна. Вонг и Парк (которые также были соавторами сценария вместе с Майклом Голамко) играют двух друзей детства, воссоединяющихся после многолетней разлуки. Достаточно ли они изменились, чтобы взглянуть друг на друга как на потенциальных романтических партнеров? Выяснение отношений между персонажами хорошо украшает появление Киану Ривза в роли Киану Ривза.

Я никогда не…

Создатели Минди Калинг и Лэнг Фишер написали не просто очередное шоу о взрослении школьников. В основу истории легли подростковые годы самой Калинг. Сериал рассказывает о старшекласснице Дэви, которая вместе с друзьями пытается успешно окончить школу и, возможно, даже заняться сексом. Он изучает аспекты взросления, не стесняясь подростковой сексуальности, сексуальной идентичности и проживания горя.

Подстава

Одной из самых ярких черт "Девушек Гилмор" были отношения главных героинь с их женихами. Шоу во многом опирается на наследие романтических комедий, от фильмов Говарда Гоукса 1950-х годов до пика жанра в 1990-х годах. Фильм 2018 года "Подстава" – это славное возвращение к тому золотому веку. Работа режиссера Клэр Скенлон рассказывает о двух очень привлекательных ассистентах, Харпер (Зои Дойч) и Чарли (Глен Пауэлл), которые пытаются устроить свидание своим боссам-трудоголикам (Люси Лью и Тэй Диггс). Сценарий Кэти Силберман ("Образование", "Не волнуйся, дорогая") полон шуток и химии и порадует любителей жанра ромкома.

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