Если понравился 'Линкольн для адвоката': подборка схожих сериалов на Netflix

Если вы любите интригующие юридические драмы, где каждое слово имеет значение, обязательно понравится этот список сериалов, похожих на увлекательный "Линкольн для адвоката".

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Кино Oboz подготовил подборку проектов, которые, как и оригинал, объединили захватывающие судебные процессы, сложные персонажи и неожиданные повороты сюжета. Узнайте, какие сериалы смогут затянуть в мир юридических интриг так же как и "Линкольн для адвоката".

Netflix предлагает несколько отличных вариантов. Эти сериалы совмещают криминальные интриги, драмы в зале суда, тайны и неожиданные сюжетные повороты.

"Анатомия скандала" (2022)

Скандальная история измены и судебного процесса о должностном лице. Драма о семейных тайнах и тяжелых моральных выборах не оставит равнодушными.

"Лучше позвоните Солу" (2015–2022)

Приквел "Пуститься берега", фокусирующийся на благородном, но противоречивом адвокате Джимми Макгилли. Черный юмор и моральные дилеммы держат в напряжении все сезоны.

"Охранник" (2018)

Напряженный политический триллер с Ричардом Мэдденом в главной роли, объединяющей интриги, экшн и психологические аспекты работы охранника чиновника.

"Дипломат" (2023)

Политический триллер о международных конфликтах и внутренних драмах, в котором главной героине приходится балансировать между профессиональными вызовами и личной жизнью.

"Твоя первая последняя ложь" (2024)

Экранизация романа Харлана Кобена о молодой женщине, которая пытается раскрыть правду о своем муже, которого считают мертвым, но он, кажется, жив.

"Выдуманная Анна" (2022)

Сериал на основе реальных событий о мошеннице, выдавшей себя за наследницу и проникшей в элитное общество Нью-Йорка.

"Закон Лидии Поэт" (2023)

Драма о первой женщине-адвокате в Италии, которая одолевает гендерные предубеждения и расследует преступления в 19 веке.

"Ночной агент" (2023)

Шпионский триллер об агенте ФБР, который раскрывает правительственный сговор при защите свидетеля.

"Новобранец" (2022)

Начинающий юрист в ЦРУ пытается спасти бывшую агентшу, шантажирующую правительство тайнами. Сериал наполнен шпионскими интригами и опасными ситуациями.

Костюмы (2011–2019)

Динамическая юридическая драма о двух адвокатах, которые скрывают, что у одного из них нет диплома юриста. Интересный сюжет и острые диалоги держат зрителей в напряжении.

"Невероятное" (2019)

Криминальная драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая историю девушки, которой сначала не поверили, когда она заявила об изнасиловании, и двух детективов, раскрывающих серию преступлений.

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