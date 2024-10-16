Для поклонников Сабрины: все о популярном на Netflix сериале 'Я проснулась вампиршей'

На Netflix доступен для просмотра сериал "Я проснулась вампиром". Это история о девочке-подростке Карме, которая стала взрослеть и замечать изменения, они свидетельствовали, что она становится вампиром.

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Этот сериал позиционируется как остросюжетная комедия. В ее основе история о девушке-подростке из пригорода, которая обнаруживает, что имеет сверхспособности, и они, вероятно, пришли от биологического отца (она была усыновлена ​​еще младенцем).

В сериале есть персонажи, которые охотятся за ее типом "смешанного" существа — частично монстра, частично человека — и они готовы обращаться с ним жестоко, поскольку у него есть сверхспособности.

Главную роль в сериале сыграла Кайлин Энджелик Чанг. Для зрителей доступны два сезона. Первый сезон сериала имеет восемь эпизодов – все они в духе Сабрины-подростка ведьмы или предподростковой версии "Дневников вампира".

Основная "идеология" фильма показать, что быть удивительным подростком-вампингом нелегко, особенно когда ты борешься со злыми девушками, грубыми директорами и жуткий стороной, скрывающейся за жизнью средней школы.

Актеры сериала "Я проснулась вампиром":

Кайлин Энджелик Чанг — Карми, приемный ребенок, не знающий, кто его биологические родители

Нико Чечи в роли Кева, одержимого комиксами лучшего друга Карми

Алия Синелло в роли Мэдисон, новой девушки в школе, которая может быть безыкла, но имеет когти

Зебастин Боржо в роли Дилана, ребенка-человека, охотящегося на детей из смешанного происхождения

Ана Араухо - Леанна, звезда школьного мюзикла, которая терпеть не может.

Ипсита Пол - Ааша, приемная мама Карми

Рейнбов Сан Фрэнкс – Билл, приемный отец Карми

Крис Сиддики — коллекционер, парень, владеющий магазином комиксов, где работает Кев

Шарлотта Лего – Шейпшифтер.

Сюжет сериала:

Странные вещи начинают происходить с Карми, когда ей исполняется 13 лет, но даже ее лучший друг Кев поначалу немного скептически относится к ее мечте превратиться в вампира. Как-то Кев становится свидетелем, как Карми ногой сбивает гигантский мусорный бак с обочины, через улицу, на дерево. Он предупреждает Карми, что люди, приобретающие сверхспособности, также склонны наживать врагов – и ей лучше остерегаться.

Карми просто хочет продемонстрировать всему миру свои новые способности. Она сталкивается с подлой девушкой Леанной (Араухо), когда они пытаются переиграть друг друга во время прослушивания школьного мюзикла, в результате чего Карми попадает в кабинет директора. Тем временем все становится еще более странным: возвращаясь домой, Карми удивительным образом спасает Мэдисон от сбития автомобилем, а на улице только что поселился еще один новый парень, Дилан. Его главным хобби является охота на других детей, таких как Карми.

Лишь за 24 часа подросткового возраста в Карме появился новый ряд врагов, которые с подозрением относятся к ее растущим клыкам и ее новой привычке левитировать.

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