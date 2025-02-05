Дженнифер Лопес показала забытый маникюр, снова разрывающий тренды. Фото

Модные тренды время от времени возвращаются, вызывая восторг у нового поколения. Один такой тренд в маникюре родом из конца нулевых продемонстрировала во время церемонии награждения "Грэмми" певица и актриса Дженнифер Лопес.

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Она вышла на красную дорожку не со своими привычными нюдовыми ногтями, а сделала магнитный маникюр с "морозным" финишем. Как это выглядело, показал в своем Instagram мастер Том Бачик, которому Джей Ло доверяет свои руки.

Суть магнитного маникюра заключается в использовании лака со специальными металлическими частицами. Если при оформлении ногтей приложить к ним магнит, эти частицы меняют свое положение, создавая какой-нибудь интересный эффект. В случае с Дженнифер Лопес это был эффект "кошачий глаз", который сейчас находится на пике популярности.

Для маникюра звезды Бачик использовал свой магнитный гель Click Colors Magnet Gel в оттенке Iced Chai. С его помощью он придал ногтям Лопес матовый оттенок шампанского с большим количеством блесток в толще лака и легким магнитным эффектом. При этом форму ногтевой пластины для звезды сделали миндалевидную и удлиненную.

Создать магнитный маникюр с эффектом "кошачьего глаза" можно и дома. Для этого нужно завести в своей косметичке специальный лак с металлическими частицами. Когда вы поднесете магнит к ногтю с еще незасохшим лаком, он притянет эти частицы, создав потрясающий узор, притягивающий свет, придавая ногтям уникальный 3D-мерцающий блеск, изменяющийся при каждом движении.

Вот как выполнить такой маникюр самостоятельно пошагово.

Начните с базы . Подготовьте ногти, придав им форму и нанеся базовое покрытие, затем просушите их под УФ- или светодиодной лампой.

. Подготовьте ногти, придав им форму и нанеся базовое покрытие, затем просушите их под УФ- или светодиодной лампой. Нанесите базовый цвет. Для дополнительной глубины накрасьте ноготь лаком цвета, который дополнит эффект "кошачий глаз", и просушите его.

Для дополнительной глубины накрасьте ноготь лаком цвета, который дополнит эффект "кошачий глаз", и просушите его. Нанесите гель-лак кошачий глаз. Но пока не высушивайте его.

Но пока не высушивайте его. Воспользуйтесь магнитом . Продержите двухсторонний магнит над незатвердевшим лаком в течение нескольких секунд, чтобы создать свой дизайн – от легких волн до смелых линий или сплошной иллюзии.

. Продержите двухсторонний магнит над незатвердевшим лаком в течение нескольких секунд, чтобы создать свой дизайн – от легких волн до смелых линий или сплошной иллюзии. Высушите ногти. Как только вы добьетесь желаемого эффекта, просушите лак под УФ-/светодиодной лампой.

Как только вы добьетесь желаемого эффекта, просушите лак под УФ-/светодиодной лампой. Приведите дизайн к идеалу. Для более выразительного вида нанесите еще один слой лака "Кошачий глаз", повторите шаг с магнитом и завершите маникюр верхним покрытием, чтобы закрепить дизайн.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку лучших маникюров из красной дорожки церемонии "Грэмми".

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