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Дженнифер Лопес показала забытый маникюр, снова разрывающий тренды. Фото

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Дженнифер Лопес показала забытый маникюр, снова разрывающий тренды. Фото

Модные тренды время от времени возвращаются, вызывая восторг у нового поколения. Один такой тренд в маникюре родом из конца нулевых продемонстрировала во время церемонии награждения "Грэмми" певица и актриса Дженнифер Лопес.

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Она вышла на красную дорожку не со своими привычными нюдовыми ногтями, а сделала магнитный маникюр с "морозным" финишем. Как это выглядело, показал в своем Instagram мастер Том Бачик, которому Джей Ло доверяет свои руки.

Суть магнитного маникюра заключается в использовании лака со специальными металлическими частицами. Если при оформлении ногтей приложить к ним магнит, эти частицы меняют свое положение, создавая какой-нибудь интересный эффект. В случае с Дженнифер Лопес это был эффект "кошачий глаз", который сейчас находится на пике популярности.

Дженнифер Лопес показала забытый маникюр, снова разрывающий тренды. Фото

Для маникюра звезды Бачик использовал свой магнитный гель Click Colors Magnet Gel в оттенке Iced Chai. С его помощью он придал ногтям Лопес матовый оттенок шампанского с большим количеством блесток в толще лака и легким магнитным эффектом. При этом форму ногтевой пластины для звезды сделали миндалевидную и удлиненную.

Создать магнитный маникюр с эффектом "кошачьего глаза" можно и дома. Для этого нужно завести в своей косметичке специальный лак с металлическими частицами. Когда вы поднесете магнит к ногтю с еще незасохшим лаком, он притянет эти частицы, создав потрясающий узор, притягивающий свет, придавая ногтям уникальный 3D-мерцающий блеск, изменяющийся при каждом движении.

Вот как выполнить такой маникюр самостоятельно пошагово.

  • Начните с базы. Подготовьте ногти, придав им форму и нанеся базовое покрытие, затем просушите их под УФ- или светодиодной лампой.
  • Нанесите базовый цвет. Для дополнительной глубины накрасьте ноготь лаком цвета, который дополнит эффект "кошачий глаз", и просушите его.
  • Нанесите гель-лак кошачий глаз. Но пока не высушивайте его.
  • Воспользуйтесь магнитом. Продержите двухсторонний магнит над незатвердевшим лаком в течение нескольких секунд, чтобы создать свой дизайн – от легких волн до смелых линий или сплошной иллюзии.
  • Высушите ногти. Как только вы добьетесь желаемого эффекта, просушите лак под УФ-/светодиодной лампой.
  • Приведите дизайн к идеалу. Для более выразительного вида нанесите еще один слой лака "Кошачий глаз", повторите шаг с магнитом и завершите маникюр верхним покрытием, чтобы закрепить дизайн.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку лучших маникюров из красной дорожки церемонии "Грэмми".

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