Сырые или вареные: какие яйца самые полезные и как лучше их готовить

Яйца – самый популярный продукт, который большинство любит употреблять на завтрак. Но надо понимать, что способ приготовления, который вы предпочитаете, может повлиять на то, сколько питательных веществ вы получаете из самих яиц.

Издание Eat This Not That, опираясь на собственные исследования и критерии, назвало лучший и худший способ приготовления (или употребления) яиц.

Сырые яйца

Некоторые люди пьют сырые яйца отдельно или добавляют в коктейль, чтобы увеличить количество белка.

Один небольшой плюс состоит в том, что сырые яйца содержат больше витамина А, чем вареные яйца. Согласно отчету, опубликованному в International Journal of Food Sciences and Nutrition, концентрации витамина А1 (ретинола, необходимого для зрения, поддержания кожи и развития человека) были на 20 процентов ниже в вареных желтках, чем в сырых. К счастью, вы не должны слишком беспокоиться об этом.

Минусы заключаются в том, что вы повышаете риск заражения сальмонеллезом, и только половина белка из сырых яиц усваивается вашим организмом (по сравнению с 91 процентом в вареных яйцах). Кроме того, сырые яйца содержат авидин, связывающийся с биотином белок — витамином группы В, который помогает сохранить вашу волом блестящими и не дает ему поглощаться. Приготовление денатурирует авидин, поэтому он больше не препятствует усвоению биотина.

Риски здесь преобладают преимущества, поэтому это – самый плохой способ употребления яиц.

Яйца всмятку

Яйца кладут в кастрюлю с кипящей водой на 5-6 минут. Эта продолжительность варки позволит полностью сварить яичный белок, а желток остается жидким.

Плюсы в том, что такие яйца – обезжиренные. Кроме того, поскольку желток остается редким, вы сохраняете больше его термочувствительных питательных веществ.

Минусом может быть только то, что вы можете потерять чуть-чуть яичного белка, когда будете чистить яйцо.

Следовательно, такой способ приготовления считается самым лучшим. Он низкокалорийный, обеспечивает полное приготовление белка и сохраняет все микроэлементы в желтке.

