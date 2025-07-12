Какие страны считают самыми смешными: топ-10

Юмор – важная часть национального характера. Именно способность к остроумию, иронии и самоиронии часто становится той "мягкой силой", формирующей имидж страны в мире. Новое исследование, проведенное компанией Remitly, позволило узнать, в каких странах живут самые смешные люди.

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В рамках исследования было опрошено более 6000 человек в 30 странах. Участники проходили так называемый опросник стилей юмора – психологический инструмент, который анализирует, насколько часто и естественно люди проявляют чувство юмора в реальной жизни. На основе ответов сформирован рейтинг наций по "баллу юмора". Детали рассказало издание Daily Mail.

Какие страны считают самыми смешными

Чешская Республика. Чехи возглавили рейтинг благодаря изящному сарказму, тонкой иронии и сдержанной самоиронии. Их юмор исследователи назвали "умным и неожиданным", что часто застает собеседника врасплох.

Португалия. Теплый, доброжелательный, даже интеллигентный – именно таков национальный юмор Португалии. Он сочетает остроумие, шарм и способность снимать напряжение в нужный момент.

Ирландия. Ирландцы отличились своим развитым повествовательным стилем, аффилиативным (дружеским) юмором и способностью находить смешное даже в сложных ситуациях. Это юмор, который объединяет.

Бельгия. Бельгийцы обладают уравновешенным и рациональным чувством юмора, в котором гармонично сочетаются тонкость, интеллектуальность и умеренная самоирония.

Чили. Эмоционально выразительный и жизнерадостный юмор, основанный на крепких семейных связях и теплых социальных отношениях, принес Чили почетное место в мировой юмористической десятке.

Греция. Средиземноморский колорит, остроумие, открытость и самоирония – вот чем отличается греческий юмор. Он одновременно расслабленный и глубокий.

Польша. Польский юмор сочетает традиционный фольклор с современной иронией. Самоироничный, иногда черный юмор – визитная карточка нации, привыкшей смеяться несмотря на трудности.

А как насчет Британии и США

Несмотря на славу родины сарказма, Великобритания заняла лишь 18-е место, разделив его с Канадой. Британский юмор, по оценке исследователей, остается тонким, самоуничижительным и довольно сдержанным – возможно, слишком для глобальной аудитории.

США оказались аж на 29-м месте. Американский стиль юмора оказался склонным к самоукреплению и "показательному" остроумию, что не всегда вызывает симпатию у респондентов из других стран.

А вот Германия, традиционно объект шуток об "отсутствии юмора", заняла 27-е место, опередив американцев, но уступив британцам.

Что такое юмор и как его измеряли

Во время исследования участникам предлагали оценить собственную реакцию на серию утверждений:

"Я иногда не могу сдержаться, чтобы не сказать что-то смешное, даже если это не совсем уместно".

"Если кто-то делает ошибку, я дразню его по этому поводу".

"Мне не нужно стараться, чтобы рассмешить других – это получается естественно".

На основе ответов определяли уровень так называемой юмористической активности в четырех стилях: аффилиативном, самоироничном, агрессивном и самоукрепляющем. Чем выше средний балл, тем "смешнее" признавали нацию.

Как отмечают авторы исследования, юмор является универсальным языком, но имеет множество диалектов.

"Юмор – это один из первых мостиков между людьми. Он помогает снять напряжение, установить доверие, и самое важное – почувствовать, что тебя понимают", – отметил Райан Райли из компании Remitly.

Поэтому знание культурных особенностей юмора – это не только о том, чтобы посмеяться вместе. Это о том, чтобы понять друг друга лучше, будь то в новой стране, на работе или просто во время дружеского разговора.

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