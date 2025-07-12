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Какие страны считают самыми смешными: топ-10

Алина Милсент
NewsLife
3 минуты
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Какие страны считают самыми смешными: топ-10

Юмор – важная часть национального характера. Именно способность к остроумию, иронии и самоиронии часто становится той "мягкой силой", формирующей имидж страны в мире. Новое исследование, проведенное компанией Remitly, позволило узнать, в каких странах живут самые смешные люди.

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В рамках исследования было опрошено более 6000 человек в 30 странах. Участники проходили так называемый опросник стилей юмора – психологический инструмент, который анализирует, насколько часто и естественно люди проявляют чувство юмора в реальной жизни. На основе ответов сформирован рейтинг наций по "баллу юмора". Детали рассказало издание Daily Mail.

Какие страны считают самыми смешными

  • Чешская Республика. Чехи возглавили рейтинг благодаря изящному сарказму, тонкой иронии и сдержанной самоиронии. Их юмор исследователи назвали "умным и неожиданным", что часто застает собеседника врасплох.
  • Португалия. Теплый, доброжелательный, даже интеллигентный – именно таков национальный юмор Португалии. Он сочетает остроумие, шарм и способность снимать напряжение в нужный момент.
  • Ирландия. Ирландцы отличились своим развитым повествовательным стилем, аффилиативным (дружеским) юмором и способностью находить смешное даже в сложных ситуациях. Это юмор, который объединяет.
  • Бельгия. Бельгийцы обладают уравновешенным и рациональным чувством юмора, в котором гармонично сочетаются тонкость, интеллектуальность и умеренная самоирония.
  • Чили. Эмоционально выразительный и жизнерадостный юмор, основанный на крепких семейных связях и теплых социальных отношениях, принес Чили почетное место в мировой юмористической десятке.
  • Греция. Средиземноморский колорит, остроумие, открытость и самоирония – вот чем отличается греческий юмор. Он одновременно расслабленный и глубокий.
  • Польша. Польский юмор сочетает традиционный фольклор с современной иронией. Самоироничный, иногда черный юмор – визитная карточка нации, привыкшей смеяться несмотря на трудности.
Какие страны считают самыми смешными: топ-10

А как насчет Британии и США

Несмотря на славу родины сарказма, Великобритания заняла лишь 18-е место, разделив его с Канадой. Британский юмор, по оценке исследователей, остается тонким, самоуничижительным и довольно сдержанным – возможно, слишком для глобальной аудитории.

США оказались аж на 29-м месте. Американский стиль юмора оказался склонным к самоукреплению и "показательному" остроумию, что не всегда вызывает симпатию у респондентов из других стран.

А вот Германия, традиционно объект шуток об "отсутствии юмора", заняла 27-е место, опередив американцев, но уступив британцам.

Что такое юмор и как его измеряли

Во время исследования участникам предлагали оценить собственную реакцию на серию утверждений:

  • "Я иногда не могу сдержаться, чтобы не сказать что-то смешное, даже если это не совсем уместно".
  • "Если кто-то делает ошибку, я дразню его по этому поводу".
  • "Мне не нужно стараться, чтобы рассмешить других – это получается естественно".

На основе ответов определяли уровень так называемой юмористической активности в четырех стилях: аффилиативном, самоироничном, агрессивном и самоукрепляющем. Чем выше средний балл, тем "смешнее" признавали нацию.

Как отмечают авторы исследования, юмор является универсальным языком, но имеет множество диалектов.

"Юмор – это один из первых мостиков между людьми. Он помогает снять напряжение, установить доверие, и самое важное – почувствовать, что тебя понимают", – отметил Райан Райли из компании Remitly.

Поэтому знание культурных особенностей юмора – это не только о том, чтобы посмеяться вместе. Это о том, чтобы понять друг друга лучше, будь то в новой стране, на работе или просто во время дружеского разговора.

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