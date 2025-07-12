Какие страны считают самыми смешными: топ-10
Юмор – важная часть национального характера. Именно способность к остроумию, иронии и самоиронии часто становится той "мягкой силой", формирующей имидж страны в мире. Новое исследование, проведенное компанией Remitly, позволило узнать, в каких странах живут самые смешные люди.
В рамках исследования было опрошено более 6000 человек в 30 странах. Участники проходили так называемый опросник стилей юмора – психологический инструмент, который анализирует, насколько часто и естественно люди проявляют чувство юмора в реальной жизни. На основе ответов сформирован рейтинг наций по "баллу юмора". Детали рассказало издание Daily Mail.
Какие страны считают самыми смешными
- Чешская Республика. Чехи возглавили рейтинг благодаря изящному сарказму, тонкой иронии и сдержанной самоиронии. Их юмор исследователи назвали "умным и неожиданным", что часто застает собеседника врасплох.
- Португалия. Теплый, доброжелательный, даже интеллигентный – именно таков национальный юмор Португалии. Он сочетает остроумие, шарм и способность снимать напряжение в нужный момент.
- Ирландия. Ирландцы отличились своим развитым повествовательным стилем, аффилиативным (дружеским) юмором и способностью находить смешное даже в сложных ситуациях. Это юмор, который объединяет.
- Бельгия. Бельгийцы обладают уравновешенным и рациональным чувством юмора, в котором гармонично сочетаются тонкость, интеллектуальность и умеренная самоирония.
- Чили. Эмоционально выразительный и жизнерадостный юмор, основанный на крепких семейных связях и теплых социальных отношениях, принес Чили почетное место в мировой юмористической десятке.
- Греция. Средиземноморский колорит, остроумие, открытость и самоирония – вот чем отличается греческий юмор. Он одновременно расслабленный и глубокий.
- Польша. Польский юмор сочетает традиционный фольклор с современной иронией. Самоироничный, иногда черный юмор – визитная карточка нации, привыкшей смеяться несмотря на трудности.
А как насчет Британии и США
Несмотря на славу родины сарказма, Великобритания заняла лишь 18-е место, разделив его с Канадой. Британский юмор, по оценке исследователей, остается тонким, самоуничижительным и довольно сдержанным – возможно, слишком для глобальной аудитории.
США оказались аж на 29-м месте. Американский стиль юмора оказался склонным к самоукреплению и "показательному" остроумию, что не всегда вызывает симпатию у респондентов из других стран.
А вот Германия, традиционно объект шуток об "отсутствии юмора", заняла 27-е место, опередив американцев, но уступив британцам.
Что такое юмор и как его измеряли
Во время исследования участникам предлагали оценить собственную реакцию на серию утверждений:
- "Я иногда не могу сдержаться, чтобы не сказать что-то смешное, даже если это не совсем уместно".
- "Если кто-то делает ошибку, я дразню его по этому поводу".
- "Мне не нужно стараться, чтобы рассмешить других – это получается естественно".
На основе ответов определяли уровень так называемой юмористической активности в четырех стилях: аффилиативном, самоироничном, агрессивном и самоукрепляющем. Чем выше средний балл, тем "смешнее" признавали нацию.
Как отмечают авторы исследования, юмор является универсальным языком, но имеет множество диалектов.
"Юмор – это один из первых мостиков между людьми. Он помогает снять напряжение, установить доверие, и самое важное – почувствовать, что тебя понимают", – отметил Райан Райли из компании Remitly.
Поэтому знание культурных особенностей юмора – это не только о том, чтобы посмеяться вместе. Это о том, чтобы понять друг друга лучше, будь то в новой стране, на работе или просто во время дружеского разговора.
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