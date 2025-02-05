Хот-дог без сосиски: чем наполнить любимый перекус, чтобы было вкусно и полезно
Хот-дог – это один из самых популярных и распространенных фаст-фудов в мире. В классическом варианте это блюдо подается с сосиской внутри. Однако, почему бы не заменить сомнительный продукт более качественным и не превратить перекус в вкусный прием полезной пищи.
Как приготовить хот-дог дома, чтобы получилось вкусно, в Instagram рассказала фудблогер с ником pavlina filatova. Сменив сосиску, этот перекус станет еще и полезным.
Ингредиенты
- Креветки
- Булочки
- Салат Айсберг
- Горчица дижонская
- Майонез
- Кетчуп
- Морковь по-корейски
- Пармезан
Способ приготовления
1. Креветки маринуем по собственному вкусу и обжариваем на сковороде.
2. Салат Айсберг порезать и смешать с майонезом и дижонской горчицей.
3. Хлеб поджарить на сливочном масле, смазать горчицей и кетчупом.
4. Добавить салат, выложить креветки, присыпать пармезаном и выложить сверху морковь по-корейски.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты хот-догов: