Хот-дог без сосиски: чем наполнить любимый перекус, чтобы было вкусно и полезно

Хот-дог – это один из самых популярных и распространенных фаст-фудов в мире. В классическом варианте это блюдо подается с сосиской внутри. Однако, почему бы не заменить сомнительный продукт более качественным и не превратить перекус в вкусный прием полезной пищи.

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Как приготовить хот-дог дома, чтобы получилось вкусно, в Instagram рассказала фудблогер с ником pavlina filatova. Сменив сосиску, этот перекус станет еще и полезным.

Ингредиенты

Креветки

Булочки

Салат Айсберг

Горчица дижонская

Майонез

Кетчуп

Морковь по-корейски

Пармезан

Способ приготовления

1. Креветки маринуем по собственному вкусу и обжариваем на сковороде.

2. Салат Айсберг порезать и смешать с майонезом и дижонской горчицей.

3. Хлеб поджарить на сливочном масле, смазать горчицей и кетчупом.

4. Добавить салат, выложить креветки, присыпать пармезаном и выложить сверху морковь по-корейски.

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