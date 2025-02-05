Как отпугнуть мышей и крыс от своего дома или сада: действенные способы

Крысы и мыши распространены зимой, но использование простых средств может помочь отпугнуть их от вашего дома – без больших денег на услуги по борьбе с вредителями.

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Эти грызуны доставят вам неприятности, начиная от жевания электрических шнуров, и заканчивая распространением болезней, которые могут привести к повреждению печени и почек. Лучший способ избежать проживания с грызунами – это принять профилактические меры, а не пытаться их избавиться, пишет OBOZ.UA.

Проверьте свой сад

Во время охоты за едой крысы чувствуют запах на расстоянии более 2 км и готовы путешествовать далеко и долго, чтобы найти нужную еду. Именно по этой причине крысы часто встречаются в мусорных баках и вокруг них, поэтому лучшее, что можно сделать, это убедиться, что любая еда, выброшенная в ваши баки, надежно спрятана.

Чтобы крысы не шарили в вашем доме, вы всегда должны стараться хранить урны подальше от дома, если вы можете.

Используйте естественные отпугиватели

Если вы не хотите использовать синтетические запахи от хищников, то почему бы не испытать пряности или масла с натуральным запахом.

Продукты с сильным запахом, такие как кайенский перец или дольки чеснока, можно использовать для отпугивания грызунов, если посыпать ими двери и окна. Другим природным средством может быть уксус. Его можно использовать для протирания поверхностей в вашем доме; это устраняет запах пищи, тот запах, который привлекает их в первую очередь.

В своем саду вы можете посадить растения, которые отпугивают грызунов своим запахом – мяту, лаванду или бархатцы.

Используйте природных хищников

Почему бы не подумать о том, чтобы ваши домашние животные и их друзья не помогли избежать грызунов? Некоторые породы собак, таких как джек-рассел-терьеры, вместе с котами и совами полезны для этого, чтобы защитить ваш дом от грызунов.

Поговорите со своими соседями

Иногда может случиться так, что нашествие грызунов даже не ваша проблема, а проблема вашего соседа. Крысы любят путешествовать от дома к дому, так что если ваши соседи также поддерживают эти методы отпугивания, у вас есть лучшие шансы не допустить их в свой дом.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, что посадить в огороде, чтобы отпугнуть мышей.

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