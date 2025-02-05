Полезная и вкусная закуска из сельди и свеклы: вкуснее, чем "Шуба"

Сельдь и свекла – лучшее сочетание полезных и вкусных продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со свекольной намазкой и с сельдью.

Ингредиенты:

Сельдь

Хлеб

Намазка:

Свекла вареная или запеченная – 1 шт.

Яйцо вареное – 1 шт.

Картофель вареный (маленький) – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Грецкие орехи – 50 г

Майонез или сметана – 1,5 ст.л.

Соль, перец

Укроп

Приготовление:

1. Сварите свеклу, яйцо и картофель. Или запеките овощи. Все ингредиенты для намазки переложите в блендер и взбейте до однородности.

2. Переложите в кондитерский мешок или пакет-слайдер. Нанесите на хлеб и положите сверху сельдь и укроп.

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