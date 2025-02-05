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Полезная и вкусная закуска из сельди и свеклы: вкуснее, чем "Шуба"
Сельдь и свекла – лучшее сочетание полезных и вкусных продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со свекольной намазкой и с сельдью.
Ингредиенты:
- Сельдь
- Хлеб
Намазка:
- Свекла вареная или запеченная – 1 шт.
- Яйцо вареное – 1 шт.
- Картофель вареный (маленький) – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Грецкие орехи – 50 г
- Майонез или сметана – 1,5 ст.л.
- Соль, перец
- Укроп
Приготовление:
1. Сварите свеклу, яйцо и картофель. Или запеките овощи. Все ингредиенты для намазки переложите в блендер и взбейте до однородности.
2. Переложите в кондитерский мешок или пакет-слайдер. Нанесите на хлеб и положите сверху сельдь и укроп.
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