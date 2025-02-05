Как продлить жизнь тюльпанам в вазе: очень неожиданный лайфхак

Тюльпаны традиционно цветут с конца марта по начало мая, однако во многих супермаркетах они есть уже сейчас.

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В среднем тюльпаны могут стоять в вазе от пяти до десяти дней, если за ними правильно ухаживать. Чтобы ваши цветы не начали увядать раньше времени, можно воспользоваться одним необычным лайфхаком, пишет OBOZ.UA.

Тюльпаны увядают, когда они обезвожены или когда в воде есть бактерии. Они также могут начать опускаться, когда близятся к концу своей жизни.

Спасут ситуацию простые монеты. Их можно использовать, чтобы тюльпаны хранились дольше, поскольку они содержат медь, действующую как природный фунгицид.

Медь убивает любые бактерии и грибки в воде, обычно сокращающие жизнь цветов.

Итак, если вы хотите, чтобы тюльпаны простояли подольше, положите в вазу с цветами монету или две. Это поможет им быть свежими и не увядать долгое время.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать, чтобы тюльпаны цвели подольше.

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