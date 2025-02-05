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Что приготовить из лаваша и яиц для сытного и быстрого перекуса: рецепт на скорую руку

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
234
Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных запеканок, а также закусок, рулетов с разными начинками. Еще его можно использовать вместо теста для приготовления вкусных и легких десертов. 

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блюда из лаваша для перекуса. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • тортилья или лаваш
  • 2 яйца
  • листья салата
  • крем-сыр
  • отварное филе курицы
  • консервированный ананас
  • сыр твердый 

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду. 

Приготовление блюда

2. Сверху выложите лаваш, переверните.

Начинка для блюда

3. Сверху выложите крем-сыр, листья салата, мясо, ананас, сыр и сверните в рулет. 

Готовый ролл

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