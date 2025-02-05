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Что приготовить из лаваша и яиц для сытного и быстрого перекуса: рецепт на скорую руку
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных запеканок, а также закусок, рулетов с разными начинками. Еще его можно использовать вместо теста для приготовления вкусных и легких десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блюда из лаваша для перекуса.
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш
- 2 яйца
- листья салата
- крем-сыр
- отварное филе курицы
- консервированный ананас
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду.
2. Сверху выложите лаваш, переверните.
3. Сверху выложите крем-сыр, листья салата, мясо, ананас, сыр и сверните в рулет.
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