Что приготовить из лаваша и яиц для сытного и быстрого перекуса: рецепт на скорую руку

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных запеканок, а также закусок, рулетов с разными начинками. Еще его можно использовать вместо теста для приготовления вкусных и легких десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блюда из лаваша для перекуса.

Ингредиенты:

тортилья или лаваш

2 яйца

листья салата

крем-сыр

отварное филе курицы

консервированный ананас

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду.

2. Сверху выложите лаваш, переверните.

3. Сверху выложите крем-сыр, листья салата, мясо, ананас, сыр и сверните в рулет.

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