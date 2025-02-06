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Какое необычное блюдо приготовить из скумбрии: красивая закуска на стол
Скумбрия – это рыба, обладающая достаточно выраженным вкусом. Также она имеет крепкую структуру, благодаря чему из нее можно приготовить много интересных блюд, включая закуски.
Рецептом одной из них в Instagram поделилась фудблогер с ником gubenia.sofiia. Она рассказала, как всего за несколько шагов превратить скумбрию в необычайно вкусную закуску.
Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт.
- Горчица дижонская – 2 ч.л.
- Горчица французская – 2 ч.л.
- Соевый соус – 2-3 ч.л.
- Мед – 3 ч.л.
Способ приготовления
1. Рыбу чистим и удаляем все излишнее.
2. Скручиваем в рулетик и нанизываем на шпажки по 3 куска на каждую.
3. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты маринада.
4. Смазываем рыбу с обеих сторон и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
5. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.
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