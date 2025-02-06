Какое необычное блюдо приготовить из скумбрии: красивая закуска на стол

Скумбрия – это рыба, обладающая достаточно выраженным вкусом. Также она имеет крепкую структуру, благодаря чему из нее можно приготовить много интересных блюд, включая закуски.

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Рецептом одной из них в Instagram поделилась фудблогер с ником gubenia.sofiia. Она рассказала, как всего за несколько шагов превратить скумбрию в необычайно вкусную закуску.

Ингредиенты

Скумбрия – 2 шт.

Горчица дижонская – 2 ч.л.

Горчица французская – 2 ч.л.

Соевый соус – 2-3 ч.л.

Мед – 3 ч.л.

Способ приготовления

1. Рыбу чистим и удаляем все излишнее.

2. Скручиваем в рулетик и нанизываем на шпажки по 3 куска на каждую.

3. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты маринада.

4. Смазываем рыбу с обеих сторон и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

5. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

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