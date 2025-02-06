Почему категорически нельзя класть теплую пищу в холодильник: результаты эксперимента

Если вы когда-нибудь теряли терпение, ожидая, пока ваш обед остынет, прежде чем вы сможете убрать остатки пищи в холодильник, вы, вероятно, не одиноки. Но вы, возможно, захотите переосмыслить это снова, узнав, что обнаружил специалист после проведения эксперимента с теплыми остатками пищи в холодильнике.

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Специалист по пищевой политике Гэвин Рен провел научный эксперимент, чтобы показать, почему горячая еда в холодильнике "действительно портит температуру" и может повредить ваш прибор. Об этом он рассказал в своем видео на TikTok.

Чтобы сделать эксперимент максимально научным, Гэвин взял три регистратора температуры и разместил их в разных частях холодильника: один в ящике для салатов, один позади средней полки и последний в передней части верхней части.

"Эти три зоны холодильника будут очень по-разному реагировать на такие вещи", – пояснил Гэвин. Затем он создал интерактивный график, чтобы показать, как изменялась температура, когда он ставил горячие остатки в холодильник.

К примеру, в 7 утра Гэвин забыл закрыть дверцу холодильника, поэтому температура на верхней полке поднялась до 9 градусов, на средней полке – до 7 градусов, но в ящике для фруктов и овощей ничего не изменилось.

Чтобы проверить свою теорию дальше, Гэвин поставил кастрюлю с теплым рисом на нижнюю полку холодильника, что на самом деле "незначительно повлияло на ящик для салата".

В 19:00 Гэвин приготовил еду из ингредиентов из своего холодильника, разделил их на порции и поставил теплой на верхнюю полку холодильника. "Температура на верхней полке поднялась до 18 градусов, и понадобилось четыре часа, чтобы она вернулась к предыдущей отметке", - пояснил он.

Это может не только быть вредным для холодильника, но и создаст проблемы с хранением продуктов, так как в таких условиях они могут гораздо быстрее портиться.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как не отравиться едой из холодильника.

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