Названо лучшее место в доме для мирной лилии: будет цвести чаще и обильнее

Благодаря красивым зеленым листьям и нежным белым цветам мирные лилии (спатифиллум) являются популярными комнатными растениями, известными своей красотой и свойствами для очистки воздуха.

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Но они могут цвести чаще и более обильно, если их держать на правильном месте дома. По словам экспертов, мирные лилии лучше цветут при ярком, но косвенном освещении. Иногда этот период длится больше месяца, пишет OBOZ.UA.

Как растения тропического леса мирные лилии любят полутенистую, теплую и влажную среду. Поэтому владельцы растений не должны размещать их перед окном, регулярно попадающим на горячее послеобеденное солнце, поскольку это может сжечь их.

Самый простой способ определить, что ваши мирные лилии получают слишком много света – это поискать признаки пожелтения листьев.

Несмотря на то, что мирные лилии хорошо чувствуют себя в полутеневой среде, им все равно нужен солнечный свет, поскольку если их держать в темном месте без солнечного света, они не дадут цветов, предупредили эксперты.

Однако, если их держать в темном месте, мирные лилии все равно будут выпускать зеленые листья круглый год.

Кроме правильного освещения комнатное растение должно иметь достаточно тепла и влаги. Потому эксперты предложили разместить на кухне мирные лилии.

Несмотря на то, что кухня может быть лучшим местом в доме для процветания мирной лилии, в зависимости от условий освещения, хорошей комнатой в доме для мирной лилии является ванная комната.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, когда лучше пересаживать лилии.

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