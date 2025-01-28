Как не отравиться едой из холодильника: 5 правил

Холодильник является одним из важнейших элементов оборудования на кухне для хранения продуктов.

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Как правильно мыть и ухаживать за этим прибором, чтобы еда оставалась свежей и не портилась раньше времени, расскажет OBOZ.UA.

Не оставляйте разлитые жидкости

Немедленно вытирайте пролитую жидкость – тщательно очистите поверхности горячей водой с мылом, а затем промойте.

Возьмите за правило регулярно выбрасывать просроченные продукты

Раз в неделю возьмите за привычку выбрасывать продукты, которые больше нельзя употреблять. Общее эмпирическое правило хранения в холодильнике остатков приготовленной пищи составляет 4 дня; сырой птицы и мясного фарша – 1-2 дня.

Тщательно выбирайте чистящее средство

Избегайте использования чистящих растворителей, абразивов и всех моющих средств, которые могут придать химический вкус пище или кубикам льда. Имейте в виду, что это не только дело вкуса: некоторые чистящие средства могут повлечь повреждение внутренней обработки вашего холодильника, что может повлиять на регулировку температуры.

Обработайте внутреннюю часть холодильника уксусом.

Уксус обеспечивает кислоту, которая уничтожает плесень. Эксперты рекомендуют чистить внутреннюю часть холодильника равными частями уксуса и воды.

Что делать, если холодильник сломался

Если сбой или другой фактор приводит к выключению вашего холодильника, следует держать его закрытым и рассмотреть возможность быстрого перемещения некоторых охлажденных продуктов в морозильную камеру, чтобы продлить охлаждение.

Ранее OBOZ UA рассказывал о том , почему еда в холодильнике портится.

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