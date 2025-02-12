Владелец собаки назвал растение, после контакта с которым следует сразу бежать к врачу

Владельцев собак предупредили о наличии одного предупредительного знака при прогулке со своими домашними животными, поскольку это может означать, что они контактировали с опасным растением.

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Речь идет о лисохвосте луговом, который еще могут называть блошиные дротики. Растение чаще всего встречается в период с апреля по июнь, но они растут круглый год, то есть могут создавать проблемы даже зимой. В видео, опубликованном в TikTok, один владелец собаки рассказал, что если вы выводите собаку на прогулку, и она начинает чихать, возможно, она пытается избавиться от остатков этого растения в ноздрях.

Лысохвост состоит из длинного шиповидного колоска, и именно эта часть сорняка наиболее опасна для собак. Шипы действительно невероятно острые, и могут проткнуть кожу собаки и вонзиться, вызывая раздражение.

Однако опаснее то, что остатки этого растения даже застрять в ноздрях вашей собаки. Это может быть очень неприятным для вашей собаки и потенциально болезненным. Лисьи хвосты в носу вашей собаки тоже труднее заметить, но есть один признак, на который вы можете обратить внимание – это частое чихание.

Кроме чихания, ваша собака также может иметь выделение из носа, вялость, лихорадку или отек. Часто домашние любимцы начинают трясти головой, пытаясь вытолкнуть растение, или бьют по голове. Владелец, уже сталкивавшийся с этой проблемой, призвал всех, кто подозревает, что в носу у собаки застрял лисохвост, немедленно обратиться к ветеринару, чтобы он его удалил.

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