Ветеринар назвал 5 вещей, которые он никогда бы не делал со своей собакой

Ветеринар предупредил всех владельцев собак об опасности, которой они могут каждый день подвергать своих любимцев.

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Так, доктор Маркус Дела Круз, известный как @thefriendlyvet в социальных сетях, и работающий ветеринаром скорой помощи в Беркли, Калифорния, недавно обратился в своем новом видео в TikTok к хозяевам собак , чтобы предостеречь их от некоторых действий. Так, эксперт назвал пять вещей, которые он никогда не делал бы со своей собакой.

Во-первых, он не советует посещать собачьи парки, ведь вы никогда не знаете, что ваш четырехлапый друг там подхватит – парвовирус, лямблии, или же на него может нападать там другая собака.

Во-вторых, доктор Дела Круз говорит, что никогда не дал бы своей собаке, Чарли, кости или палки, потому что он не хочет иметь дело с последствиями постороннего тела или излома зуба.

В-третьих, он никогда не выгуливает свою собаку без поводка, потому что риск того, что тот выскочивший на дорогу его пугает куда больше.

В-третьих, эксперт отметил, что никогда не перестанет давать долгосрочные лекарства, профилактические средства или вакцины своей собаке, потому что лечить болезнь гораздо труднее, чем предупредить ее.

И, в-пятых, Дела Круз отметил, что никогда не будет "свободно кормить" свою собаку, поскольку хочет контролировать ее еду в сохранности и проверять, не уменьшился ли у нее апатит, который может быть "важным маркером основного заболевания".

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