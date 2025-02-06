Ветеринар назвал 5 вещей, которые он никогда бы не делал со своей собакой
Ветеринар предупредил всех владельцев собак об опасности, которой они могут каждый день подвергать своих любимцев.
Так, доктор Маркус Дела Круз, известный как @thefriendlyvet в социальных сетях, и работающий ветеринаром скорой помощи в Беркли, Калифорния, недавно обратился в своем новом видео в TikTok к хозяевам собак , чтобы предостеречь их от некоторых действий. Так, эксперт назвал пять вещей, которые он никогда не делал бы со своей собакой.
Во-первых, он не советует посещать собачьи парки, ведь вы никогда не знаете, что ваш четырехлапый друг там подхватит – парвовирус, лямблии, или же на него может нападать там другая собака.
Во-вторых, доктор Дела Круз говорит, что никогда не дал бы своей собаке, Чарли, кости или палки, потому что он не хочет иметь дело с последствиями постороннего тела или излома зуба.
В-третьих, он никогда не выгуливает свою собаку без поводка, потому что риск того, что тот выскочивший на дорогу его пугает куда больше.
В-третьих, эксперт отметил, что никогда не перестанет давать долгосрочные лекарства, профилактические средства или вакцины своей собаке, потому что лечить болезнь гораздо труднее, чем предупредить ее.
И, в-пятых, Дела Круз отметил, что никогда не будет "свободно кормить" свою собаку, поскольку хочет контролировать ее еду в сохранности и проверять, не уменьшился ли у нее апатит, который может быть "важным маркером основного заболевания".
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